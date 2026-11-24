Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще се обърне към Конгреса на САЩ, ако президентът Доналд Тръмп не успее да убеди руския диктатор Владимир Путин да сложи край на войната в Украйна до края на настоящата година. В интервю за Bloomberg късно в понеделник, 24 ноември, и публикувано във вторник, украинският лидер заяви, че Киев ще потърси пакет от военна помощ от Щатите и по-строги санкции срещу Русия, ако дотогава не бъде постигнато мирно споразумение, приемливо за Украйна.

„Трябва да има такова ниво на подкрепа за Украйна и такива санкции, които да изпратят ясен сигнал към руснаците“, заяви Зеленски, призовавайки за преговори за прекратяване на войната, която продължава вече почти пет години, след като армията на Путин нахлу в съседната страна през февруари 2022 г.

Мир, който да не е само за сметка на Украйна

Зеленски заяви, че американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф настояват за постигане на споразумение „възможно най-скоро“ - в идеалния случай до януари 2027 г. Той посочи, че Украйна рискува да се сблъска с искания за значителни отстъпки и че Путин не е показал никакви признаци, че е готов да сложи край на войната.

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„Има желание нещата да се развиват много бързо - и ние, и руснаците разбираме това“, каза украинският президент. Той добави, че Киев осъзнава каква цена може да има едно бързо споразумение, но иска мир, който „да не е само за сметка на Украйна“.

На междинните избори в САЩ в началото на ноември демократите спечелиха контрол над двете камари на Конгреса, който ще влезе в сила от януари. Тогава Зеленски ще може да работи с Камарата на представителите и Сената, за да лобира за по-тежки наказателни мерки срещу Москва и повече оръжие от Щатите за страната си.

Зеленски: Доставка на 48 ракети за Patriot чака одобрение от американския военен министър

Володимир Зеленски отново призова съюзниците на Украйна да доставят повече ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Той заяви, че доставката на 48 ракети за системите все още очаква одобрение от американския министър на отбраната Пийт Хегсет. Според материал на Financial Times става въпрос дори за повече - около 60 ракети PAC-3 и PAC-2, с които работят американските ПВО системи.

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Украинският президент посочи, че дори и доставката да се осъществи, Украйна все още ще е далеч от покриването на нуждите си. „Много е неприятно, че на фона на всички преговори за това как да се сложи край на войната, Украйна се сблъсква не само с намаляване на доставките на ракети Patriot, но и със забавяния в доставките“, каза той.

Снимка: president.gov.ua

Украйна потвърждава за още ограничения върху Starshield

Зеленски потвърди също, че все още са в сила ограниченията върху използването от Украйна на терминали за Starshield – военната интернет услуга на Starlink, собственост на SpaceX на Илон Мъск.

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„Самата Америка се поставя в много неудобно положение. Политически изглежда, че следва същия курс като Путин, който иска да принуди Украйна да капитулира“, заяви украинският президент в интервюто за Bloomberg.

Членство на Украйна в НАТО: "Ако Тръмп утре каже, че подкрепя, Европа ще го последва"

Зеленски призова съюзниците на Украйна да поемат твърди ангажименти за предоставяне на военна подкрепа и налагане на по-строги санкции срещу Москва, ако Русия възобнови военните действия след постигане на потенциално споразумение. Той също така потърси обещания за подкрепа на членството на Украйна в ЕС и за финансиране на нейните въоръжени сили и възстановяването на страната.

Зеленски заяви, че счита пълноправното членство в НАТО за по-реалистичен вариант за Украйна и че ключови европейски съюзници, включително Германия и Франция, са станали по-отворени към тази идея. Русия категорично се противопоставя на присъединяването на Украйна към Алианса.

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„Ако утре Тръмп каже: "Подкрепям членството на Украйна в НАТО", според мен Европа също ще го подкрепи“, смята Зеленски.

„Ако Путин смята, че Украйна се готви да отмъсти с военни средства, той би трябвало да бъде най-заинтересован от нашето членство в НАТО. Защото ако Украйна се присъедини към НАТО, няма да можем да си върнем окупираните територии със сила. Ще загубим всичките си партньори“, добави той.