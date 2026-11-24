Режим на тока в продължение на десет дни ще има на Кримския полуостров поради "спешни ремонтни дейности" на аварийните служби. Това обяви днес назначеният от Москва ръководител на незаконно анексирания през 2014 година Кримски полуостров Сергей Аксьонов. Той изрично подчертава, че през тези 10 дни (считано от 25 ноември) няма да има предварително обявени точни графици за спирането на тока и призовава жителите да проявят разбиране.

Освен ремонтни дейности, Аксьонов споменава като причина и "осигуряването на безопасността" на полуострова.

Още преди влизането в сила на новия 10-дневен режим, "Крименерго" вече бе започал да прилага изключвания на тока с продължителност между 3 и 6 часа в почти всички райони на полуострова, включително в големите градове Симферопол, Феодосия, Саки и Евпатория.

Още: Украйна готви инвазия в Крим, Русия иска помощ от САЩ и плаши с ядрено оръжие: Твърдения на украински анализатор

Специално в Севастопол положението е критично като ток има по схема 2 часа има, 6 часа няма.