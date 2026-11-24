"Сигурна съм, че философията на националното съгласие ще изповядваме и занапред. Можем да намерим онзи толкова нужен разговор помежду ни". Това заяви президентът Илияна Йотова по време на официална церемония в Централната избирателна комисия (ЦИК), по време на която заедно с избрания за вицепрезидент Кирил Вълчев получиха удостоверенията си за началото на мандата си през януари.

Връщайки се към близо 30-годишната си политическа кариера, Йотова подчерта, че познава стойността на всеки получен глас и отговорността, която произтича от него. „Българският глас на избори награждава, но и наказва тогава, когато човек не изпълнява своите обещания. И аз, и господин Вълчев знаем цената на тези гласове, които получихме и на тези избори. Знаем как се заслужава доверие. Знаем, че трябва оттук нататък да го доказваме всеки ден със своята работа, със своите решения и със своето поведение“, заяви тя.

Йотова призна, че предизборната кампания не е била лесна, но подкрепата на хиляди българи е дала сили на президентската двойка да премине през нея. По думите ѝ посланията, с които двамата са се обърнали към избирателите, са били изградени именно в разговорите с тях - чрез споделените тревоги, проблеми, надежди и представи за бъдещето на България като достойна държава със самочувствие на европейската и международната сцена.

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Избраната за президент открои различията в професионалния и обществения профил на двамата с Кирил Вълчев като възможност за по-широк диалог. Според нея едно от най-големите предизвикателства пред политиците е способността да чуват опонентите си, да разбират техните аргументи и въпреки различията да търсят общи решения на значимите за страната проблеми.

Разговорите с опозицията

Йотова подчерта, че през годините винаги се е стремяла да разговаря с хората, включително когато техните позиции не съвпадат с нейните. По думите ѝ постигнатото след редица спорове съгласие укрепва не само държавата отвътре, но и позициите на България пред международните ѝ партньори.

"Днес, уважаеми дами и господа, имаме огромна нужда от повече разговор между нас", заяви Йотова. Тя призова този диалог да бъде освободен от конфронтацията и политиканстването предвид многобройните предизвикателства пред страната както в национален, така и в международен план.

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Йотова се обърна специално към присъстващите на церемонията президенти Георги Първанов и Росен Плевнелиев, като изрази признателност за техния принос към развитието на президентската институция. Тя увери, че двамата с Вълчев ще се стремят да съхранят най-доброто от опита на своите предшественици и ще разчитат на съветите им. "Ще знаем, че винаги, когато имаме нужда, можем да звъннем един телефон за съвет", обърна се тя към президентите.

Същевременно избраната за държавен глава акцентира върху отговорността към следващите поколения и необходимостта държавните институции да насочат усилията си към преодоляване на дълбоките разделения в обществото. Според нея България е загубила твърде много време и енергия в противопоставяне, омраза и самоцелна конфронтация - ресурс, който би могъл да бъде вложен в развитието на страната.

Йотова изрази увереност, че българското общество разполага с необходимите енергия, амбиция, кураж и вяра, за да преодолее трудностите и да изгради справедлива държава с еднакви правила и закони за всички, възстановена държавност и перспектива пред всеки гражданин.

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Акцент в речта на Йотова беше отговорността на представителите на държавните институции към хората. Тя направи паралел между ежедневните усилия на българските граждани, които работят за своите семейства и за развитието на страната, и задълженията на политиците към обществото.

"Всички ние, които представляваме българските институции и работим в тях, трябва да сме на нивото на българските граждани. Често пъти сме в техния дълг. Това трябва да осъзнаем", подчерта тя.

Йотова заяви, че именно в това се състои и общото обещание на президентската двойка – институцията да бъде на висотата на обществените очаквания и да работи заедно с гражданите за преодоляване на трудностите пред страната.

Тя определи философията на националното съгласие като основа на съвместната си работа с Кирил Вълчев. Според нея присъствието на представители на различни държавни институции на церемонията е знак, че въпреки различията във възгледите, предложенията и визиите за бъдещето необходимото съгласие може да бъде постигнато с разум и мъдрост.

Илияна Йотова благодари на избирателите, които са подкрепили президентската двойка. Тя обаче отправи специално послание и към онези български граждани, които не са упражнили правото си на глас. "Но благодаря и на тези, които не отидоха да гласуват", заяви Йотова. Според нея решението на тези хора не бива да остава единствено част от изборната статистика. То е послание, което всеки политик е длъжен да разчете, да си направи необходимите изводи и да научи уроците си, за да продължи напред.

Преди предстоящите рождественски празници Йотова пожела здраве, кураж и сили за преодоляване на трудностите, като призова институциите да си подават ръка и да бъдат по-близо до българските граждани.