Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Bloomberg, че счита пълноправното членство на Украйна в НАТО за реалистичен вариант. Той смята, че ключови европейски съюзници, включително Германия и Франция, са станали по-отворени към тази идея. Изявлението му идва след 72-рата сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин на 23 ноември, в която той се включи чрез видеоконферентна връзка.

„Ако утре Тръмп каже: "Подкрепям членството на Украйна в НАТО", според мен Европа също ще го подкрепи“, твърди Зеленски.

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"Путин би трябвало да е най-заинтересован"

„Ако Путин смята, че Украйна се готви да отмъсти с военни средства, той би трябвало да бъде най-заинтересован от нашето членство в НАТО. Защото ако Украйна се присъедини към НАТО, няма да можем да си върнем окупираните територии със сила. Ще загубим всичките си партньори“, добави той пред Bloomberg.

Снимка: president.gov.ua

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Русия категорично се противопоставя на присъединяването на Украйна към Алианса. Вчера генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че към момента няма пълно единодушие сред страните членки за включване на украинската страна.

Зеленски вече коментира сложната тема и пред НАТО на 23 ноември с думите: "защо да се измислят сложни гаранции за сигурност, когато Украйна просто може да бъде приета в НАТО?".

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