Само няколко месеца, след като Левски вече е под нова собственост, започнаха и промените на ръководните позиции. На Общото събрание на клуба през септември беше взето решението да бъде сменен управленския модел, а вече няколко български кадри като главния скаут Красимир Петров и маркетинг директора Виктор Викторов бяха заменени от чужденци. Според колегите от "Sportal", очакванията са Викторов да се присъедини към Ботев Пловдив.

Виктор Викторов ще пристигне в Ботев Пловдив

Все още няма официална информация по темата, но по всичко личи, че новото управление на Ботев Пловдив, след смъртта на бившия собственик и президент Илиан Филипов, ще бъде сформирано около бизнесмена Мило Борисов. Именно неговата компания за залози беше генерален спонсор на Левски през последните години, преди двете страни да се разделят наскоро. Очакванията са още бившия главен скаут на Левски Красимир Петров и неговия колега Георги Коруджиев, който заедно с Петров си тръгна от "Герена".

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Ботев Пловдив ще събере познати лица от Левски

Така начело с Мило Борисов, в Ботев Пловдив се очаква да бъде събран много сериозен колектив, който има опит в изграждането на качествени отбори и може да работи заедно. Именно Красимир Петров и Георги Коруджиев са сред основните фигури, които събраха шампионския състав на Левски, с който "сините" прекъснаха 14-годишната хегемония на Лудогорец. В момента Ботев Пловдив заема петото място в Първа лига с 24 точки от 15 мача - 7 победи, 3 равенства и 5 загуби.

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