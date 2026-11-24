Държавната дума разработи законопроект за установяване на квоти за чуждестранни филми, след като руският диктатор Владимир Путин нареди приемането му „възможно най-скоро“ през пролетта, съобщи ТАСС. Според документа, на кината ще бъде законово забранено да прожектират чуждестранни филми през определени периоди от годината (или ще трябва да заемат „минимален дял от времето за прожектиране“ на руски продукции). Това е наречено „квота за национални филми“. Общата продължителност на тези периоди няма да надвишава половината от дните на тримесечието – приблизително 45 дни или 180 дни годишно.

Кинопропагандата: новото-старо "оръжие" на Владимир Путин

Инициативата

Авторите на инициативата предлагат квотата да бъде одобрена не по-късно от 90 дни преди началото на годината „с участието на руски филмови организации“. Освен това условията на сключените по-рано договори за разпространение на чуждестранни филми през периода на квотата ще се считат за нищожни. Планираните изменения в закона „За държавната подкрепа на кинематографията“ може да влязат в сила на 1 март 2027 г. През март Путин заяви, че Русия „идеологически пренебрегва някои напълно глупави и ненужни неща“ и нареди бързо решение на въпроса за ограничаване на прожекцията на чуждестранни филми.

Още: 20% ръст на осъдените жени в Русия: Какви са престъпленията?

През март 2025 г. Путин даде нареждане на своя помощник Владимир Медински да подкрепи идеята за квоти за чуждестранни филми и „да предприеме мерки за защита на пазара предварително, още преди конкурентите да започнат да се завръщат“. След началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, холивудските студия се оттеглиха от Русия, като напълно прекратиха разпространението си. Кината обаче започнаха да показват своите филми като част от „услуга за предварителна прожекция“. На зрителите се продават билети за късометражни или документални филми с дистрибуторски сертификат, а нови чуждестранни филми се прожектират преди прожекцията.

В Русия: Ако правиш филм с подкупни милиционери, убийци и маниаци, няма пари от държавата

Приходите

Според официални данни, през 2025 г. това алтернативно разпространение на чуждестранни филми е донесло на руските кина 2,8 милиарда рубли, или 5,59% от всички приходи от боксофиса. Пазарните експерти обаче оцениха реалните приходи от този формат на 5,6 милиарда рубли, тъй като според техните данни приблизително 50% от „сивите“ импресии не се отразяват в системата на държавното счетоводство.

Визови лимити за руски туристи и спортисти: 7 държави открито подкрепиха плана на ЕС, но не и България

Снимки: Unplash