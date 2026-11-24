В писмо от 23 ноември, изпратено до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща (на заглавната снимка), 7 държави членки са призовали за ограничаване на пътуванията на руснаци в ЕС, особено с цел участие в спортни събития. Писмото е изпратено в същия ден, в който Европейската комисия предложи нов пакет от санкции, в който лимитите за пътуване и спорт заемат важно място, предава украинската медия Kyiv Independent - тя се е запознала със съдържанието и авторите му.

Сред предложените от Еврокомисията мерки са нови визови ограничения. Туристически визи за руски граждани ще се издават само в изключителни случаи, подкрепени с документални доказателства. На всеки, който е участвал във войната срещу Украйна в редиците на армията на Владимир Путин, ще бъде напълно забранено да влиза в ЕС. Освен това на руски спортисти и отбори ще бъде забранено да се състезават в ЕС под руския държавен флаг. На руските граждани също ще бъде забранено да заемат позиции в европейски спортни федерации.

Писмото идва и няколко дни преди срещата на лидерите на ЕС, която се очаква да се състои на 26 и 27 ноември, на която подписалите писмото заявяват, че ще повдигнат въпроса.

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„Основна цел на политиката на ЕС е да покаже на Русия, че нейната инвазия в Украйна няма да донесе ползи... последните събития в света на спорта обаче заплашват да изпратят точно обратното послание“, се казва в писмото, подписано от лидерите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша и Швеция.

В писмото се посочва още, че спирането на нормализирането на участието на Русия и Беларус в спорта вече е позиция на ЕС, и се твърди, че „е дошло времето тази позиция да бъде приложена на практика“.

За седемте членки новопредложените от Комисията насоки за визите като част от 22-рия пакет от санкции срещу Москва са „от решаващо значение“ и „трябва да предоставят ясна насока за предотвратяване на несъществени пътувания на руски граждани на територията на държавите членки, включително участието в спортни събития“.

Снимка: Getty Images

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Те също така отбелязват, че макар целият визов кодекс на ЕС да предстои да бъде реформиран през 2027 г. и да се очаква той да урежда въпроса с влизането на руснаци в блока, „въпросът е твърде спешен, за да се чака“.

Ето защо седемте държави се надяват да повдигнат темата и на срещата на върха на евролидерите тази седмица.

Дневният ред обаче вече е доминиран от ново предложение за заем от 45 милиарда евро в подкрепа на Украйна през 2027 г., както и от следващия дългосрочен бюджет на ЕС, в рамките на който някои лидери настояват за по-амбициозна дългосрочна подкрепа за Киев.

Коща и Фон дер Лайен все още не са отговорили публично на писмото, но именно Коща трябва да реши дали да включи въпроса в дневния ред на срещата на върха.

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Дипломати от ЕС казват пред Kyiv Independent, че независимо от момента, съществува оптимизъм, че новите мерки в областта на спорта и визите вероятно ще бъдат успешни. Мерките са в отговор на исканията, отправени от страните от ЕС след приемането на предишния пакет от санкции през юли, а оттогава руската хибридна война срещу Европа само се засили.

През септември Германия определи Русия като отговорна за атаката с дрон срещу летището в Лайпциг и оттогава натиска южноевропейските страни, които се съпротивляват на необходимостта от ограничаване на руските визи.

Първото обсъждане на ограниченията ще се състои между посланиците на ЕС на 25 ноември.

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