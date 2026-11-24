Семействата ще могат да се възползват от увеличените данъчни облекчения за деца едва през 2028 г., въпреки че бюджетната комисия в парламента одобри промените на второ четене. Това стана при разглеждането на измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Управляващото мнозинство прие основните предложения за увеличаване на данъчните преференции, но отхвърли редица идеи на опозицията за допълнителни облекчения.

Новите размери предвиждат родителите да могат да намаляват дължимия си годишен данък с 500 евро за едно дете, с 1000 евро за две деца и с 1500 евро за три и повече деца. За дете с увреждане облекчението ще бъде 1200 евро.

Депутатът от "Продължаваме промяната" Асен Василев предложи новите размери да важат със задна дата от 1 януари 2026 г. Така родителите щяха да могат да получат по-високите суми още при подаването на годишните си данъчни декларации до края на април 2027 г. или чрез работодателите си в началото на същата година. Още: Скоро: Родителите ще могат да спестяват до 1500 евро годишно от данъци

Мнозинството от "Прогресивна България" обаче отхвърли предложението. От Министерството на финансите обясниха, че част от родителите вече са ползвали авансово облекченията в досегашния им размер през 2026 г. и за промяната ще са необходими специални законови текстове за преизчисляване на сумите. Освен това очакваният разход от 93 млн. евро не е предвиден в бюджета за тази година.

Така увеличените облекчения ще се прилагат за доходите, получени през 2027 г., и родителите ще могат да ги използват при декларирането им през 2028 г.

По-високи облекчения и за хората с увреждания

Бюджетната комисия одобри единодушно и увеличение на данъчните облекчения за хората с 50% и повече процента намалена работоспособност. Предложението беше на "Прогресивна България", откъдето посочиха, че размерът на тази преференция не е променян от 2008 г. Още: С Бюджет 2027 не обедняваме: Социалният министър го разби перо по перо с розови обещания

Промяната ще се извърши на три етапа. През 2027 г. увеличението ще бъде с 30%, а през следващите две години ще има още две повишения с по 35%. Така в рамките на тригодишния период облекчението на практика ще се удвои.

В момента годишната данъчна основа на хората с намалена работоспособност се намалява със 7920 лв., а месечната данъчна основа за доходите им от трудови правоотношения - с 660 лв.

Според приетите промени годишното облекчение ще бъде 5280 евро през 2027 г., 6660 евро през 2028 г. и 8100 евро през 2029 г. Месечните размери съответно ще нараснат до 440, 555 и 675 евро. И тези увеличения ще могат да бъдат използвани с декларирането на доходите за съответната година, тоест по-високите размери ще станат достъпни за гражданите от 2028 г.

Ново облекчение за детско развитие

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Депутатите одобриха и нова данъчна преференция за родители, които плащат за допълнителни занимания и услуги, свързани с развитието на децата им. Тя ще обхваща образователни, спортни, здравни, културни и артистични дейности.

Родителите ще могат да намаляват годишната си данъчна основа с до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две деца и до 6000 евро за три или повече деца. На практика това може да намали дължимия данък съответно с до 200, 400 и 600 евро.

В обхвата на преференцията ще влизат разходи за допълнителни уроци, спорт, рехабилитация, кинезитерапия, логопедична и психологическа подкрепа, скрининг и оценка на детското развитие, както и занимания в областта на културата и изкуството. Ще се признават и разходи за физически дейности, насочени към профилактика и корекция на гръбначни изкривявания, проблеми на опорно-двигателния апарат и наднормено тегло.

За да използват облекчението, родителите ще трябва да описват в годишните си данъчни декларации платежните документи за направените разходи. Няма да е необходимо да прилагат самите документи или да ги съхраняват специално за шестгодишен период, но те трябва да съдържат имената на родителя и детето, за което е използвана услугата. НАП ще може да извършва проверки по декларираните данни. Още: Планът на кабинета "Радев" за Бюджет 2027: Скромен ефект от по-ниските разходи, приходите падат като дял от икономиката

Опозицията поиска още облекчения

Предложенията на "Демократична България" за допълнителна подкрепа на многодетните семейства не събраха необходимото мнозинство. От формацията настояваха облекчението за три деца да бъде увеличено от 1500 на 2000 евро, а за четири и повече деца - на 2500 евро. Според Владислав Панев мярката би струвала на бюджета под 10 млн. евро, тъй като от нея биха се възползвали сравнително малко работещи родители.

От "Продължаваме промяната" също подкрепиха идеята. Асен Василев посочи, че според него в сегашните текстове има пропуск, който лишава част от родителите с три деца от възможността да използват облекчението.

Заместник-финансовият министър Людмила Петкова коментира, че ако се предвижда допълнителна подкрепа за семействата с повече от три деца, трябва да се помисли и за разширяване на обхвата на помощта за спортни занимания и здравни услуги. Още: Ефремова предлага ръст на семейните помощи за деца: Вижте списък на социалните плащания през 2027

Отхвърлено беше и предложението на ДБ за увеличаване на необлагаемия размер на работодателските вноски за допълнително здравно и пенсионно осигуряване, както и за застраховки "Живот". Сега таванът е 60 лв. месечно на служител и не е променян от 2006 г. От формацията предложиха той да бъде увеличен до 100 евро.

Владислав Панев посочи, че натрупаната инфлация от 2006 г. насам е над 100% и сегашният размер на облекчението вече не изпълнява ролята си на стимул. Предложението беше подкрепено и от Асоциацията на застрахователите в България. Оттам посочиха, че около 600 000 души се възползват от групови здравни застраховки, а увеличаването на необлагаемите вноски би насърчило профилактиката и би намалило натиска върху здравната система.

От Министерството на финансите обаче заявиха, че подобна промяна изисква съгласуване с Европейската комисия. Людмила Петкова обяви, че през 2027 г. ще бъде направен цялостен преглед на данъчните преференции, за да се прецени кои са неефективни и кои трябва да бъдат актуализирани.

Управляващото мнозинство отхвърли и предложението на опозицията таванът на данъчното облекчение за ранно подаване на електронна декларация и плащане на целия данък да бъде увеличен от 500 лв. на 500 евро.

По време на дебатите Владислав Панев използва репликата "Прасета не може, а кучета и котки може!" от филма "Селянинът с колелото", за да обобщи според него противоречивия подход на управляващите. Той и Мартин Димитров посочиха, че докато размерите на глобите са били актуализирани значително, редица данъчни облекчения остават непроменени от години и губят стойността си заради инфлацията.