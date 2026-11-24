Кремъл за пореден път демонстрира, че не желае европейско участие в преговорите за Украйна. Говорителят на диктатора Владимир Путин - Дмитрий Песков - заяви на 24 ноември, че не разбира каква добавена стойност биха могли да донесат европейците в дискусиите. Междувременно все още няма насрочена дата за нови преговори за прекратяване на войната в Украйна - последните към момента се проведоха на 10 и 11 ноември в Абу Даби, с посредничеството на САЩ. Европейска делегация също беше в ОАЕ, но руснаците се отнесоха пренебрежително към нея и дори не пожелаха разговор.

От САЩ и Украйна вече потвърдиха, че би трябвало Европа да е представена като равноправен участник в следващи дискусии.

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"Знаете, че европейците настояват това да бъде вече четиристранен формат. Все още не разбираме напълно каква добавена стойност може да донесе участието на Европа, нито какъв конкретно би могъл да бъде допълнителният им принос към процеса на мирно уреждане. Но в крайна сметка все още не е определена дата", заяви Песков относно решаването на бъдещата сигурност на континента, на който се намират европейските държави и Украйна.

Снимка: Kremlin.ru

Преговори ЕС-Русия в Москва?

На 23 ноември главният говорител на Европейската комисия Паула Пиньо каза, че Европейската комисия продължава да се фокусира върху преговори в многостранен формат. „Наистина сме наясно с тази покана (за Москва - бел. ред.) и продължаваме да се фокусираме върху среща в многостранен формат, готови да се ангажираме в този смисъл“, каза Пиньо.

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Четири дни преди това Путин заяви, че Русия е поканила представители на ЕС в Москва, за да разбере тяхната позиция относно преговорите за уреждане на войната в Украйна.

На 20 ноември източник от Елисейския дворец съобщи пред „Европейска правда“, че Франция разглежда положително поканата на Путин за Москва и проявява интерес към продължаване на диалога с руснаците.

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