Стивън Спилбърг ще екранизира уестърн романа на ирландския писател Кевин Бари "The Heart in Winter" ("Зимно сърце"), съобщи "Variety". В главните роли ще влязат Джеси Бъкли, Килиън Мърфи и Марк Райлънс. Спилбърг ще бъде режисьор, а сценарият е дело на носителя на "Оскар" за "Битка след битка" Пол Томас Андерсън.

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Романът на Бари от 2024 г. проследява историята на ирландския поет Том Рурк, който се влюбва в Поли Гилеспи – новата съпруга на управителя на местната мина. Двамата бягат заедно към Сан Франциско, преследвани по петите от банда въоръжени стрелци. Очаква се филмът да излезе на екран през 2028 г.

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Джеси Бъкли, снимка: Getty Images

"The Heart in Winter" отново събира Спилбърг с Universal, след като през юни той пусна фантастичния екшън трилър "Денят на истината" съвместно със студиото. Филмът дебютира с приходи от 44 милиона щатски долара, спечелени от кината в САЩ и Канада, и натрупа 447 милиона долара в световния боксофис.

Уестърн историята събира отново и Спилбърг с Джеси Бъкли. Трикратният носител на "Оскар" продуцира "Хамнет" през 2025 г., който донесе на Бъкли награда "Оскар" за най-добра женска роля.

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Андерсън пък е на гребена на вълната след триумфа на "Битка след битка", който грабна шест статуетки на наградите "Оскар" през 2025 г. и донесе на самия него първото отличие за най-добър режисьор. "The Heart in Winter" е първият филм, на който Андерсън ще бъде само сценарист, без да заема режисьорския стол, отбелязва БТА.