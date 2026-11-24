През 2025 г. руските съдилища са осъдили 87 000 жени. Сега на всеки четирима осъдени мъже се пада по една жена. За сравнение, през 2010 г. съотношението е било шест към едно, според проекта "Если быть точным". В същото време жените не са станали по-склонни да извършват престъпления. Напротив, през последните 15 години броят на осъдените жени на 100 000 жители е намалял както при мъжете, така и при жените. При мъжете обаче спадът е бил 50%, докато при жените е бил 33%. Следователно делът на рускините сред осъдените се увеличава: престъпността при мъжете намалява по-бързо.

Престъпленията

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За разлика от мъжете, жените са по-често осъждани за имуществени престъпления и по-рядко за насилие. От 2018 г. насам кражбата се превърна в едно от най-често срещаните престъпления сред осъдените рускини: тя представлява 27% от осъдителните присъди за жени в сравнение с 23% от осъдителните присъди за мъже. Освен това, делът на осъдителните присъди за кражба от банкови сметки се е увеличил през последните години: от 3% на 10% сред жените и от 5% на 7% сред мъжете.

Има и други категории престъпления, за които жените са осъждани по-често от мъжете. Например, половината от всички осъдителни присъди за фиктивна чуждестранна регистрация са за жени. Жените също така представляват приблизително две трети от осъдените за организиране на проституция и поддържане на публични домове.

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Грабежи и изнудвания

Обратно, мъжете са значително по-склонни да бъдат осъждани за насилствени престъпления. Грабеж, изнудване, престъпления с оръжие и сексуализирано насилие са причина за четири до десет пъти повече от осъдителните присъди за мъже, отколкото за жени. Характерът на убийствата също се различава: мъжете по-често убиват непознати или познати, докато жените по-често убиват своите партньори и членове на семейството.

Престъпленията срещу сексуалната неприкосновеност представляват 1,9% от осъдителните присъди за мъже и 0,2% от осъдителните присъди за жени. През 2025 г. 168 жени са осъдени за такива престъпления. Най-често случаите са включвали сексуализирани действия с подрастващи под 16-годишна възраст и насилствени действия със сексуален характер.

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