Руските жени намират смъртта си у дома два пъти по-често, отколкото на улицата и на други места. Изданието "Верстка" съобщи това след анализ на класифицирани данни от Росстат и регистъра за смъртност, предоставени от хакери от групите Silent Crow и Cyberpartisans BY. Между 2023 и 2026 г. най-малко 1850 руски жени са били убити в домовете си. Причините за смърт, изброени в правителствените бази данни, са посочени като смъртни случаи от ръцете на други лица: фатални наранявания са нанесени „с намерение за убийство“ или в резултат на нападение.

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Насилие извън дома

Това е със 118% повече от броя на смъртните случаи от насилие извън дома. През същия период 849 жени са починали от ръцете на други лица на улицата, на обществени места и на „неопределени места“. Броят на руските жени, убити от насилие в дома, вероятно е дори по-висок. Базите данни изброяват над 12 000 случая на жени, починали в дома, като получили наранявания, нанесени „с неопределено намерение“.

За децата и юношите, както е открила "Верстка", домът е също толкова опасно място, колкото и улицата. Данните за смъртността на правителството показват, че 196 непълнолетни са били убити между 2023 и 2026 г.: 101 деца и юноши са починали извън дома, а 95 са починали от ръцете на други лица у дома. Други 1426 непълнолетни са починали в домовете си от наранявания, нанесени с „неопределено намерение“.

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