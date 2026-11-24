Два самолета F-16 на румънските военновъздушни сили излетяха от 86-та авиобаза Фетещ, за да наблюдават ситуацията с дронове. Безпилотните летателни апарати са засечени от системата за радарно наблюдение на Министерство на националната отбрана на Румъния във вторник. Въздушната цел е била засечена северно от ръкава Килия, в украинското въздушно пространство, предаде румънската информационна агенция Agerpres.

Гражданите в близост са предупредени

Според прессъобщение на Министерство на отбраната, предадено на руманската агенция, Националният военен команден център е уведомил Главния инспекторат за извънредни ситуации, за да се установят мерки за предупреждаване на населението в северната част на окръг Тулча, а в 14.37 ч. е задействан RO-ALERT.

Дроновете в румънска територия

2026 г. е годината, в която войната между Русия и Украйна е причинила най-сериозни проблеми за Румъния, посочва в свой репортаж по темата местната телевизия Digi24. През изминалите осем месеца 25 дрона са навлезли във въздушното пространство на северната ни съседка, което представлява повече от половината от общия регистриран брой за войната, отбелязва медията, цитирана от БТА. Тя се позовава на информация на Министерството на националната отбрана на страната.

Изтребители са вдигани по тревога 84 пъти от началото на войната, като 49 от тези случаи са през настоящата година. В операциите са участвали както самолети на румънските военновъздушни сили, така и съюзнически машини, разположени в Румъния за изпълнение на подобни мисии. ОЩЕ: Най-тежката ни година от войната на Русия в Украйна, а още остава 1/3: Румъния с равносметка