Бундесвера: Сериозен ръст на интереса към военната служба в Германия

Германските въоръжени сили отчитат повишаване на интереса към военната служба, заяви главният инспектор на Бундесвера ген. Карстен Бройер. "В сравнение с миналата година имаме с 15% повече млади хора, които са избрали доброволната военна служба", каза Бройер в интервю за ДПА, публикувано днес.

Германският кабинет одобри законопроект за връщане на наборната военна служба, но засега само на доброволни начала. Ако Бундестагът, долната камара на парламента, приеме предложения закон, той ще влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Засега остава въпросът дали съчетанието от задължителното завеждане под отчет на гражданите, подлежащи на мобилизация във военно време, проверките на годността на гражданите за военна служба и доброволната казарма ще стигнат за набирането на достатъчно военнослужещи за в бъдеще, отбелязва агенцията.

Германия си поставя за задача тази година да осигури 15 000 нови попълнения във въоръжените сили, от които само до август вече са намерени близо 13 000. Целта е до 2029 г. този темп да нарасне до 30 000 на година и да бъдат обучени общо 110 000 души, заяви министърът на отбраната Борис Писториус.

"Впрегнали сме целия наличен капацитет, с който разполагаме. Очевидно е, че имаме спешна нужда от младите мъже и жени, които идват при нас по линия на новата доброволна служба", заяви ген. Бройер. "Изправени сме пред заплаха, на която трябва да противодействаме", допълни той.

Бундесверът в момента предлага 20 000 места за доброволна военна служба. В бъдеще войската може да извика и резервисти, които да поемат ролята на военни инструктори.

