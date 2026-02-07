Украйна подкрепя призива на папата и Италия за олимпийско примирие

Украйна подкрепя инициативата за прекратяване на огъня във войната по време на Зимните олимпийски игри от 6 до 22 февруари. Това каза министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха в интервю за Ройтерс, коментирайки призивите на Италия и папата да се използват олимпийските игри като платформа за мир.

Украйна подкрепя също така и резолюцията на ООН, която призовава за същото, добави Сибиха. Очакваме Русия ясно да заяви позицията си по тази инициатива, каза той.

"Ние подкрепяме този призив и сме заинтересовани от прекратяване на огъня. Ако Русия отново отхвърли предложението, това ще покаже за пореден път кой пречи на мира и кой се стреми да продължи войната", отбеляза украинският топ дипломат.

