07 февруари 2026, 14:05 часа 322 прочитания 0 коментара
Украйна подкрепя призива на папата и Италия за олимпийско примирие

Украйна подкрепя инициативата за прекратяване на огъня във войната по време на Зимните олимпийски игри от 6 до 22 февруари. Това каза министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибиха в интервю за Ройтерс, коментирайки призивите на Италия и папата да се използват олимпийските игри като платформа за мир.

Украйна подкрепя също така и резолюцията на ООН, която призовава за същото, добави Сибиха. Очакваме Русия ясно да заяви позицията си по тази инициатива, каза той.

"Ние подкрепяме този призив и сме заинтересовани от прекратяване на огъня. Ако Русия отново отхвърли предложението, това ще покаже за пореден път кой пречи на мира и кой се стреми да продължи войната", отбеляза украинският топ дипломат.

Путин не спира да живее с ултиматумите от 2022 г. въпреки 1,2 млн. военни жертви. Накъде за Русия след мисия "Гуляйполе"? (ОБЗОР-ВИДЕО)

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
