Войната в Украйна:

След новата руска атака Украйна пак спря тока на Белгород. Губернаторът: Няма страшно, само -1 до -3 градуса е (ВИДЕО)

07 февруари 2026, 14:16 часа 211 прочитания 0 коментара
Украйна отговори на поредната масирана руска комбинирана въздушна атака с нов удар по енергийната инфраструктура в Белгород. Именно Белгород и областта най-силно усещат последствията от решението на руския диктатор Владимир Путин да нареди пълномащабна руска инвазия в Украйна преди вече почти 4 години - Още: Руснаците отново стреляха с хиперзвуковите "Циркон", Украйна отблъсна голям процент ракети и дронове (ВИДЕО)

Сега Украйна изглежда е ударила отново ТЕЦ Луч, който е една от централите, осигуряващи отопление и ток за Белгород. Съответно, в някои квартали в Белгород пак няма ток. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков признава в официалния си канал в Телеграм, че има ударен от обстрела "инфраструктурен обект", без да казва кой точно е. Там били ранени четирима души - двама са отказали хоспитализация, други двама са откарани за преглед в болница. А Гладков добави и, че засега няма да се разкриват нови пунктове, където хора без ток и парно могат да се сгреят и да заредят мобилните си устройства, като говори как не било толкова студено навън, само между -1 и -3 градуса.

Местната медия "Пепел", която Гладков вече нападна преди време, твърди, че е имало ракетен обстрел по "Луч". Белгород е в обхвата на ракетните системи за залпов огън HIMARS, с които Украйна разполага и които се ползват от Харковска област.

Припомняме, че тази нощ Украйна порази руски химически завод в Тверска област, който произвежда химически компоненти за гориво за руските крилати ракети Х-101 и Х-55 - ОЩЕ: Украйна подпали голям химически завод в Русия след атака с дронове (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
