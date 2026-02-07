След новата руска атака Украйна пак спря тока на Белгород. Губернаторът: Няма страшно, само -1 до -3 градуса е (ВИДЕО)

Украйна отговори на поредната масирана руска комбинирана въздушна атака с нов удар по енергийната инфраструктура в Белгород. Именно Белгород и областта най-силно усещат последствията от решението на руския диктатор Владимир Путин да нареди пълномащабна руска инвазия в Украйна преди вече почти 4 години - Още: Руснаците отново стреляха с хиперзвуковите "Циркон", Украйна отблъсна голям процент ракети и дронове (ВИДЕО)
Belgorod was hit by another rocket strike, leaving part of the city without electricity. The attack is believed to have targeted the Luch thermal power plant. Governor Gladkov confirmed power outages. #Russia pic.twitter.com/5IA7iKl3Ll— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026
Multiple explosions were heard in Russia's Belgorod this morning. A strike on the Luch thermal power plant reportedly knocked out power across the city and nearby villages. pic.twitter.com/YsbECXeCYr— WarTranslated (@wartranslated) February 7, 2026
Сега Украйна изглежда е ударила отново ТЕЦ Луч, който е една от централите, осигуряващи отопление и ток за Белгород. Съответно, в някои квартали в Белгород пак няма ток. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков признава в официалния си канал в Телеграм, че има ударен от обстрела "инфраструктурен обект", без да казва кой точно е. Там били ранени четирима души - двама са отказали хоспитализация, други двама са откарани за преглед в болница. А Гладков добави и, че засега няма да се разкриват нови пунктове, където хора без ток и парно могат да се сгреят и да заредят мобилните си устройства, като говори как не било толкова студено навън, само между -1 и -3 градуса.
Местната медия "Пепел", която Гладков вече нападна преди време, твърди, че е имало ракетен обстрел по "Луч". Белгород е в обхвата на ракетните системи за залпов огън HIMARS, с които Украйна разполага и които се ползват от Харковска област.
Припомняме, че тази нощ Украйна порази руски химически завод в Тверска област, който произвежда химически компоненти за гориво за руските крилати ракети Х-101 и Х-55 - ОЩЕ: Украйна подпали голям химически завод в Русия след атака с дронове (ВИДЕО)
Ukraine's SBU hit a plant in Redkino in Russia's Tver region that makes fuel components for Kh-55 and Kh-101 missiles NV sources say. A large fire was confirmed by NASA FIRMS data. The facility is sanctioned by the US and UK. https://t.co/sekACKVVhV pic.twitter.com/76NHBgizkH— WarTranslated (@wartranslated) February 7, 2026