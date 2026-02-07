Френски депутати обмислят да предоставят право на глас на чужденци извън ЕС на общинските избори

Правната комисия на френския парламент одобри обсъждането на законопроект, който да предостави на чужденци граждани на страни извън ЕС, законно пребиваващи във Франция, правото да гласуват и да се кандидатират на общинските избори. Законопроектът е предложен от левите партии и предстои да бъде обсъден на пленарно заседание, насрочено за 12 февруари.

Ако тази конституционна поправка, за която настоява левицата, бъде приета, това ще бъде огромен стимул за мюсюлманската общност във Франция да гласува на изборите на местно ниво, смятат коментатори в социалните мрежи.

Медии във Франция също посочват, че ако се даде подобна възможност на хора без френски паспорт да се кандидатират и да гласуват, това ще увеличи максимално въздействието на имигрантите върху страната.

Някои коментари в социалните мрежи гласят, че това би превърнало изборите във фарс. "Левицата спешно се нуждае от гласове, но французите не желаят да гласуват за тях, затова те са готови да дадат това право на мюсюлманите", коментира потребител под публикация в Х.

Всъщност това е дългогодишно искане на левицата. От 1992 г. насам гражданите на Европейския съюз, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани, могат да гласуват и да се кандидатират в тази държава на общински избори и на избори за Европейски парламент. Но този път предложената инициатива иска да обхване и чужденци извън Европейския съюз. Разширяването на политическите права на чужденците, пребиваващи във Франция, се разглежда от противниците на тази идея като риск за националния суверенитет. От друга страна поддръжниците на инициативата смятат, че това е логична стъпка в интегрирането на дългосрочно пребиваващите в страната, тъй като те също плащат данъци и участват в живота на местната общност.

