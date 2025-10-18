Войната в Украйна:

Апокалипсис в Аляска: Буря, родена от тайфун, заличи цели села от картата (ВИДЕО)

18 октомври 2025, 19:51 часа 152 прочитания 0 коментара
Опустошителна буря, породена от остатъците на тайфуна "Халонг", връхлетя западното крайбрежие на Аляска, оставяйки след себе си тотална разруха, хиляди разселени хора и най-малко един загинал. В ход е една от най-големите въздушни евакуации в историята на щата, а властите предупреждават, че възстановяването ще отнеме месеци, дори години.

Епицентърът на бедствието: Села, изравнени със земята

Според последните данни, най-тежко са пострадали селата Кипнук и Куигилингок в делтата на реките Юкон-Кускоквим. Картината в Кипнук е апокалиптична – близо 90% от домовете са напълно разрушени. Мощният щормови прилив е надхвърлил 1,8 метра над най-високите нива на прилива, помитайки всичко по пътя си.

Човешката трагедия: Жертви и масова евакуация по въздух

Официалните данни до момента сочат за най-малко един загинал, а двама души се водят за безследно изчезнали. Над 2000 жители са останали без покрив над главите си.

В ход е една от най-мащабните въздушни спасителни операции в историята на Аляска, като военни и чартърни самолети извозват бедстващите хора от отдалечените и изолирани села към временни убежища в Анкъридж. Ситуацията се усложнява от факта, че много от тези населени места са достъпни само по въздух или вода, а суровата арктическа зима наближава с бързи темпове.

Климатичен шок в реално време: Завръщане у дома няма да има скоро

Властите отправят мрачна прогноза: някои от евакуираните може да не успеят да се върнат по домовете си в продължение на поне 18 месеца. Причината са огромните щети и наближаващите тежки зимни условия, които ще направят всякакви възстановителни дейности почти невъзможни.

Според експрети светът наблюдава климатичен шок в реално време: това, което започна като далечен тихоокеански тайфун, се трансформира в катастрофален щормови прилив в Арктика, демонстрирайки по най-жестокия начин ефектите от промените в климата.

Мартин Стоянов
