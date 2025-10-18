Апокалипсис в Аляска: Буря, родена от тайфун, заличи цели села от картата (ВИДЕО)

Опустошителна буря, породена от остатъците на тайфуна "Халонг", връхлетя западното крайбрежие на Аляска, оставяйки след себе си тотална разруха, хиляди разселени хора и най-малко един загинал. В ход е една от най-големите въздушни евакуации в историята на щата, а властите предупреждават, че възстановяването ще отнеме месеци, дори години.

Епицентърът на бедствието: Села, изравнени със земята

Според последните данни, най-тежко са пострадали селата Кипнук и Куигилингок в делтата на реките Юкон-Кускоквим. Картината в Кипнук е апокалиптична – близо 90% от домовете са напълно разрушени. Мощният щормови прилив е надхвърлил 1,8 метра над най-високите нива на прилива, помитайки всичко по пътя си.

⚠️ Disaster in Alaska. Villages Devastated by Storm Surge ⚠️



A powerful storm, the remnants of Typhoon Halong, has battered western Alaska, leaving communities shattered and thousands displaced.



Here’s what we know so far:



Човешката трагедия: Жертви и масова евакуация по въздух

Официалните данни до момента сочат за най-малко един загинал, а двама души се водят за безследно изчезнали. Над 2000 жители са останали без покрив над главите си.

В ход е една от най-мащабните въздушни спасителни операции в историята на Аляска, като военни и чартърни самолети извозват бедстващите хора от отдалечените и изолирани села към временни убежища в Анкъридж. Ситуацията се усложнява от факта, че много от тези населени места са достъпни само по въздух или вода, а суровата арктическа зима наближава с бързи темпове.

Климатичен шок в реално време: Завръщане у дома няма да има скоро

Властите отправят мрачна прогноза: някои от евакуираните може да не успеят да се върнат по домовете си в продължение на поне 18 месеца. Причината са огромните щети и наближаващите тежки зимни условия, които ще направят всякакви възстановителни дейности почти невъзможни.

Според експрети светът наблюдава климатичен шок в реално време: това, което започна като далечен тихоокеански тайфун, се трансформира в катастрофален щормови прилив в Арктика, демонстрирайки по най-жестокия начин ефектите от промените в климата.

