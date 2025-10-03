Бурята "Ейми" връхлита Великобритания с ветрове до 150 км/ч

Пътуващите в Обединеното кралство са предупредени за вероятност от смущения в транспорта, тъй като бурята "Ейми" се очаква да връхлети страната през уикенда. В цяла Великобритания бяха издадени предупреждения за силни дъждове и ветрове със скорост до 150 километра в час. Най-силно засегнати ще бъдат северната и западната част на Шотландия. За жителите на планинските части и Западните острови са издадени предупреждения да се пазят от падащи предмети, за възможни прекъсвания на електроснабдяването, както и за затваряне на пътища и рушене на сгради.

Шотландският железопътен оператор заяви, че поради лошите метеорологични условия няколко линии в Северна Шотландия ще бъдат затворени от 18:00 часа днес, а от 19:00 часа ще бъдат въведени ограничения на скоростта по всички останали маршрути, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА.

За цяла Шотландия, северната част на Англия и най-западните части на Уелс е издаден жълт код за силен вятър от 15:00 часа днес до неделя сутрин. В Северна Ирландия предупреждението е в сила от 14:00 часа днес до утре.

The first named UK storm of the season - Storm Amy - is expected to hit the UK on Friday and Saturday.



Gusts of up to 80mph are expected widely with heavy rain.https://t.co/7rJY6nq9us pic.twitter.com/xNfk91DoZD — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) October 1, 2025

Метеорологичната служба предупреди за трудни условия за шофиране през уикенда.

Железопътните оператори призовават хората, живеещи в близост до жп линии, да приберат градинските си мебели и да укрепят навесите си, за да се избегне блокирането на релсите от отнесени от вятъра предмети.