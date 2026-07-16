Как външният ни министър ангажира България с "Коалицията на желаещите" докато МВнР отрича (СНИМКИ)

Докато в България продължават да витаят въпросите дали и каква декларация е подписала или не е подписала българският външен министър Велислава Петрова-Чамова и от МВнР продължават да уточняват какво е станало или не е станало, нека видим какво представлява документът, който вчера бе приет в Киев.

Украйна и девет партньорски държави приеха снощи Киевската декларация след петата Среща на върха Украйна – Югоизточна Европа, става ясно от сайта на украинското Министерство на външните работи, където бе публикуван и текстът на декларацията. От текста се вижда, че министър Петрова-Чамова се е подписала именно под документ, в една от точките на който се казва, че България се ангажира да засили участието си в "Коалицията на желаещите" - вижте по-нататък в текста.

В съобщението името на министър Велислава Петрова-Чамова присъства наред с това на останалите участници в срещата и дословно се казва, че изброените участници, сред които и нашият външен министър, са приели Киевската декларация, състояща се от общо 21 точки, които са подробно описани.

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"Като надграждаме резултатите от предишните ни срещи в Атина, Тирана, Дубровник и Одеса, потвърждаваме значението на Срещата на върха Украйна – Югоизточна Европа като важен формат за политически диалог, регионално сътрудничество и обща сигурност. Провеждането на срещата в Киев в Деня на украинската държавност има символично значение, тъй като утвърждава приемствеността на повече от хилядолетната украинска държавност", се казва в декларацията.

В текста на декларацията се казва дословно:

"Потвърждаваме отново непоколебимата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници, включително териториалното ѝ море. Тези универсални принципи са положили основите на мира, сигурността, стабилността и просперитета в Европа. Подчертаваме нашата политика на непризнаване на всеки опит за незаконна промяна на тези граници и потвърждаваме неотменимото право на Украйна на самозащита в съответствие с член 51 от Устава на ООН. Подчертаваме, че пълното, безусловно и проверено изтегляне на руските войски и военна техника от цялата територия на Украйна остава необходимо условие за постигане на траен мир. Никакви решения относно Украйна не могат да бъдат взети без Украйна."

Снимки: president.gov.ua

В документа отново се изтъкват "устойчивостта, силата и смелостта на украинския народ в защитата на неговата национална идентичност, бъдеще и свобода срещу руската агресия от 2014 г. насам". В него се посочва също, че в Европа не може да има "траен мир, сигурност, стабилност или благоденствие без суверенна и независима Украйна".

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В декларацията се осъжда "незаконната, непровокирана и неоправдана въоръжена агресия на Русия срещу Украйна" и Москва се призовава незабавно да прекрати войната, да върне "всички незаконно депортирани и насилствено разселени украински граждани, включително украинските деца, и да освободи всички неправомерно задържани цивилни и военнопленници".

"Потвърждаваме отново, че престъплението агресия не може да остане ненаказано. Подкрепяме международните усилия за осигуряване на отговорност за престъпленията, извършени срещу Украйна, включително чрез Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна", се казва в декларацията.

"Признаваме важната роля на "Коалицията на желаещите" като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително за осигуряването на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност, и изразяваме готовност да засилим участието си в нейната работа", се казва още в текста.

Подписалите документа подчертават, че приоритет трябва да бъде укрепването на способностите на Украйна за противовъздушна отбрана, включително чрез предоставянето на системи и ракети, способни да прехващат балистични заплахи.

Участващите държави призоваха и за засилване на санкциите срещу Руската федерация и нейната военна икономика.

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Декларацията е подписана от украинския президент Володимир Зеленски и от представители на Албания, Гърция, Молдова, Румъния, Хърватия, Словения, Северна Македония, Черна гора и България.

Припомняме, че в съобщението, изпратено до медиите от пресцентъра на българското МВнР, нямаше информация дали е подписана декларацията. По-късно от министерството бе изпратена позиция до медиите, в която се казва, че министър Велислава Петрова-Чамова не е подписвала декларация, с която да ангажира България да засили участието си в "Коалицията на желаещите". Само че както се вижда точно този текст присъства в декларацията - под точка 7 в документа.

Единствената страна, която не е подписала Киевската декларация, е Сърбия

От сайта на Министерството на външните работи на Украйна става ясно, че България е сред страните, които са подкрепили Киевската декларация. Единствената държава, която не се е присъединила към документа, е Сърбия.

На президентския сайт на Украйна обаче е отбелязано, че Сърбия подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна. "Сръбският президент Александър Вучич също отбеляза, че Сърбия подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, нейното присъединяване към Европейския съюз, готова е да предостави хуманитарна, финансова и енергийна помощ и да участва във възстановяването."

Снимки: president.gov.ua

За българския министър на президентския сайт на Украйна пък е отбелязано следното:

"Българският външен министър Велислава Петрова-Чамова подчерта, че е важно да се подкрепи Украйна в постигането на мир и да се окаже натиск върху Руската федерация, за да я принуди да седне на масата за преговори. Според нея България е заинтересована от сътрудничество с Украйна в производството на дронове."