Сблъсъкът Сирски - Федоров: Зеленски даде заден за рокадите след скандала

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че все още обмисля кой да замени министъра на отбраната Михайло Федоров, чието уволнение предизвика протести в Киев и други украински градове.

Зеленски заяви, че напускащият министър на вътрешните работи Игор Клименко е само един от обсъжданите кандидати, като добави, че ще разгледа въпроса отново и че все още не са внесени официални предложения в парламента.

След обвиненията на Михайло Федоров къ главнокомандващия армията геенерал Олександър Сирски, Зеленски изглеждаше разтревожен и заяви, че "президентът не бива да заема страна в подобна ситуация по време на война". "Много бих искал да има единство. Страните обаче не успяха да го постигнат", добави той.

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