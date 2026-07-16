Войната в Украйна:

Сблъсъкът Сирски - Федоров: Зеленски даде заден за рокадите след скандала

16 юли 2026, 17:37 часа 633 прочитания 1 коментар
Снимка: president.gov.ua
Сблъсъкът Сирски - Федоров: Зеленски даде заден за рокадите след скандала

Украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че все още обмисля кой да замени министъра на отбраната Михайло Федоров, чието уволнение предизвика протести в Киев и други украински градове. 

Зеленски заяви, че напускащият министър на вътрешните работи Игор Клименко е само един от обсъжданите кандидати, като добави, че ще разгледа въпроса отново и че все още не са внесени официални предложения в парламента. 

След обвиненията на Михайло Федоров къ главнокомандващия армията геенерал Олександър Сирски, Зеленски изглеждаше разтревожен и заяви, че "президентът не бива да заема страна в подобна ситуация по време на война". "Много бих искал да има единство. Страните обаче не успяха да го постигнат", добави той.

Още: Федоров обвини главнокомандващия Сирски и го обвърза с уволнението си като военен министър на Украйна (ВИДЕО)

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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