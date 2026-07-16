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Хиляди евакуирани край Париж: Макрон се зарече да спаси историческо френско съкровище (ВИДЕА)

16 юли 2026, 17:04 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хиляди евакуирани край Париж: Макрон се зарече да спаси историческо френско съкровище (ВИДЕА)

Френският президент Еманюел Макрон обеща да залеси наново историческата гора Фонтенбло, намираща се на юг от Париж, след горските пожари, които опустошиха най-малко 2000 хектара от нея и принудиха хиляда души да напуснат домовете си.

Пожарът понастоящем е овладян, но Макрон предупреди, че ще са нужни няколко седмици, преди да бъде напълно потушен, съобщи Ройтерс. 

"Вашата гора е наша гора, защото е съкровище", каза Макрон във Фонтенбло при обявяването на старта на кампания за събиране на средства за възстановяването на гората.

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През 2019 година Макрон отправи сходен апел за възстановяването на катедралата "Нотр Дам" в Париж, която понесе щети при пожар.

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Пожари Горски пожари Франция пожар Еманюел Макрон
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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