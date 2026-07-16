Хиляди евакуирани край Париж: Макрон се зарече да спаси историческо френско съкровище (ВИДЕА)

Френският президент Еманюел Макрон обеща да залеси наново историческата гора Фонтенбло, намираща се на юг от Париж, след горските пожари, които опустошиха най-малко 2000 хектара от нея и принудиха хиляда души да напуснат домовете си.
Пожарът понастоящем е овладян, но Макрон предупреди, че ще са нужни няколко седмици, преди да бъде напълно потушен, съобщи Ройтерс.
"Вашата гора е наша гора, защото е съкровище", каза Макрон във Фонтенбло при обявяването на старта на кампания за събиране на средства за възстановяването на гората.
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През 2019 година Макрон отправи сходен апел за възстановяването на катедралата "Нотр Дам" в Париж, която понесе щети при пожар.
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NOW: A dangerous forest fire is approaching residential areas in the Fontainebleau Forest, Seine-et-Marne, Île-de-France, near Paris, France, with evacuations now underway.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 13, 2026
More than 800 hectares have already burned. For the first time in the Paris region, two Canadair water… pic.twitter.com/CnrHlSE0TT
A major fire in the Fontainebleau forest south of Paris has burned nearly 2,000 hectares (4,900 acres) and forced 1,000 evacuations. Six people have been taken into custody in connection with the blazes. pic.twitter.com/DO9q0jBNi2— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 14, 2026