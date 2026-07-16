Бивш шеф на строителна компания е осъден на 12 години затвор заради рухналия мост в Италия

Бившият главен изпълнителен директор на компанията „Аутостраде пер л'Италия“ (АСПИ) Джовани Кастелучи беше осъден днес на 12 години затвор заради рухването на моста „Моранди“ в Генуа през 2018 г., при което загинаха 43 души. Прокуратурата беше поискала присъда от 18 години и шест месеца, информира АНСА.

Кастелучи вече е в затвора, където изтърпява шестгодишна присъда по дело, свързано с тежка катастрофа на автомагистрала А16 през 2013 г. край град Монтефорте Ирпино, в провинция Авелино, при която загинаха 40 души.

Той беше сред 57-те подсъдими по делото за рухването на моста в Генуа, сред които бяха и бивши мениджъри и технически служители на АСПИ и на нейното звено за поддръжка и пътна безопасност СПЕА.

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Според прокуратурата много от обвиняемите са знаели, че виадуктът може да се срути, но не са предприели действия, за да предотвратят трагедията.

Самите АСПИ и СПЕА вече не са част от наказателното производство, след като постигнаха споразумение с прокуратурата и се съгласиха да изплатят обезщетения в размер на около 30 милиона евро.

Вчера настоящият главен изпълнителен директор на АСПИ Ариго Джана официално се извини от името на компанията за трагедията в открито писмо, публикувано във вестник „Кориере дела Сера“ .

Останките от моста „Моранди“ бяха разрушени, а през август 2020 г. на негово място беше открит нов виадукт, проектиран от световноизвестния архитект Ренцо Пиано. Роденият в Генуа Пиано изготви проекта на новия мост като подарък за родния си град.

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