Спорт:

Бивш шеф на строителна компания е осъден на 12 години затвор заради рухналия мост в Италия

16 юли 2026, 17:46 часа 478 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бивш шеф на строителна компания е осъден на 12 години затвор заради рухналия мост в Италия

Бившият главен изпълнителен директор на компанията „Аутостраде пер л'Италия“ (АСПИ) Джовани Кастелучи беше осъден днес на 12 години затвор заради рухването на моста „Моранди“ в Генуа през 2018 г., при което загинаха 43 души. Прокуратурата беше поискала присъда от 18 години и шест месеца, информира АНСА. 

Кастелучи вече е в затвора, където изтърпява шестгодишна присъда по дело, свързано с тежка катастрофа на автомагистрала А16 през 2013 г. край град Монтефорте Ирпино, в провинция Авелино, при която загинаха 40 души. 

Той беше сред 57-те подсъдими по делото за рухването на моста в Генуа, сред които бяха и бивши мениджъри и технически служители на АСПИ и на нейното звено за поддръжка и пътна безопасност СПЕА. 

Още: Рухна част от съдебна палата в италиански град (ВИДЕО)

Според прокуратурата много от обвиняемите са знаели, че виадуктът може да се срути, но не са предприели действия, за да предотвратят трагедията. 

Самите АСПИ и СПЕА вече не са част от наказателното производство, след като постигнаха споразумение с прокуратурата и се съгласиха да изплатят обезщетения в размер на около 30 милиона евро. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Вчера настоящият главен изпълнителен директор на АСПИ Ариго Джана официално се извини от името на компанията за трагедията в открито писмо, публикувано във вестник „Кориере дела Сера“ . 

Останките от моста „Моранди“ бяха разрушени, а през август 2020 г. на негово място беше открит нов виадукт, проектиран от световноизвестния архитект Ренцо Пиано. Роденият в Генуа Пиано изготви проекта на новия мост като подарък за родния си град. 

Още: Откриха почетно консулство на Италия в Сливен, известна фамилия във винопроизводството го оглави

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Затвор Италия Мост Генуа присъда
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес