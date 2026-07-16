Нидерландия изпитва недостиг на вода, обявени са мерки за справедливо разпределение

Нидерландия изпитва недостиг на вода поради продължаващата суша. Това призна официално Министерството на инфраструктурата и водните ресурси като взе решение да се премине към ниво 2 от пакета от мерки срещу засушаването. Следващото ниво 3 означава вече истинска криза. Предишният път, когато е въведена фаза 2, е бил през 2022 г., а през 2003 г. за последен път е било приведено в действие ниво 3, съобщи днес телевизия Ен О Ес.

Поради недостига на вода и прогнозата, че това ще продължи и през следващите седмици, са нужни решения за разпределение на наличната вода. Хидротехническите съоръжения срещу наводнения и дигите, които са уязвими заради сушата, ще бъдат първите, които ще получават вода, тъй като засушаването може да предизвика пукнатини. Питейното водоснабдяване и енергоснабдяването също са приоритет при разпределението на водата, се казва в репортажа, цитиран от БТА.

В Лимбург (най-южната провинция на Нидерландия) вече са обявени мерки. Там вече не може да се използва вода от потоци, канавки и рекички - на практика това означава, че фермерите няма да могат да поливат навсякъде, съобщава Ер Те Ел Нюз.

Още: Заради безводието: Мащабни ВиК ремонти в Гърция, по островите ще обезсоляват морска вода

По-рано Националната координационна комисия за разпределение на водата вече призова за пестеливо използване на питейната вода, съобщават медиите.

Количеството вода, което тече в реките, е исторически ниско – от 1976 г. насам в страната не е постъпвало толкова малко вода при Лобит (мястото, където река Рейн навлиза от Германия в Нидерландия), съобщава Ен О Ес.

"Вода гази, жаден ходи": Неслучайно даваме вода на Гърция, но колко по-добре е България?