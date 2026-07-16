Войната в Украйна:

Нидерландия изпитва недостиг на вода, обявени са мерки за справедливо разпределение

16 юли 2026, 17:58 часа 436 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Нидерландия изпитва недостиг на вода, обявени са мерки за справедливо разпределение

Нидерландия изпитва недостиг на вода поради продължаващата суша. Това призна официално Министерството на инфраструктурата и водните ресурси като взе решение да се премине към ниво 2 от пакета от мерки срещу засушаването. Следващото ниво 3 означава вече истинска криза. Предишният път, когато е въведена фаза 2, е бил през 2022 г., а през 2003 г. за последен път е било приведено в действие ниво 3, съобщи днес телевизия Ен О Ес.

Поради недостига на вода и прогнозата, че това ще продължи и през следващите седмици, са нужни решения за разпределение на наличната вода. Хидротехническите съоръжения срещу наводнения и дигите, които са уязвими заради сушата, ще бъдат първите, които ще получават вода, тъй като засушаването може да предизвика пукнатини. Питейното водоснабдяване и енергоснабдяването също са приоритет при разпределението на водата, се казва в репортажа, цитиран от БТА.

В Лимбург (най-южната провинция на Нидерландия) вече са обявени мерки. Там вече не може да се използва вода от потоци, канавки и рекички - на практика това означава, че фермерите няма да могат да поливат навсякъде, съобщава Ер Те Ел Нюз. 

Още: Заради безводието: Мащабни ВиК ремонти в Гърция, по островите ще обезсоляват морска вода

По-рано Националната координационна комисия за разпределение на водата вече призова за пестеливо използване на питейната вода, съобщават медиите. 

Количеството вода, което тече в реките, е исторически ниско – от 1976 г. насам в страната не е постъпвало толкова малко вода при Лобит (мястото, където река Рейн навлиза от Германия в Нидерландия), съобщава Ен О Ес. 

"Вода гази, жаден ходи": Неслучайно даваме вода на Гърция, но колко по-добре е България?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
вода липса на вода Нидерландия суша
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес