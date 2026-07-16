The Wailers и Таралеща събраха София в ритъма на регето (ВИДЕО)

Sofia Live Club събра на една сцена неповторимата реге формация The Wailers заедно с българската фюжън група “Таралеща”, в една празнична вечер на музиката, свободата, достойнството и човешката свързаност.

Групата, с която легендарната реге икона Боб Марли създава едни от най-влиятелните песни в историята на ска, рокстеди и руутс реге музиката дойде в България като част от юбилейното си турне 50 Years of Positive Vibrations. С това събитие те отбелязаха половин век от издаването на албума Rastaman Vibration.

Преди обаче символите на ямайската музикална култура да излязат на сцената, тя бе подгряна от любимите на underground публиката “Таралеща”.

Силни емоции, неподражаем реге ритъм и препълнена зала превърнаха вечерта в истински празник за почитателите на жанра, които изпратиха музикантите с бурни аплодисменти и желание за нова среща.

Пред камерите на Actualno.com застана основателят на групата - Димитър Таралежков, който ни разказа малко повече за общото между българската и африканската музика. Какво ни каза той - вижте в репортажа.