Под най-голямата пещера в света се крие цял подземен свят с огромна джунгла

Най-голямата пещера в света, Сон Дунг, се намира във Виетнам. Тя крие цял подземен свят с джунгла, река и собствен микроклимат. Мащабът ѝ е толкова впечатляващ, че вътре биха могли да се поберат десетки многоетажни сгради. За това пише Space Daily.

Подземният свят под най-голямата пещера в света

Историята на откритието започва в началото на 90-те години на миналия век. Местен жител, Хо Хан, докато се разхождал из горите на централен Виетнам, се натъкнал на мистериозна дупка в скалата. От нея излизал силен въздушен поток, а от дълбините се чувал звук на подземна река. Поради бързото си спускане, той не успял да изследва пещерата и впоследствие загубил представа за местоположението ѝ.

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Едва през 2009 г. той преоткрива входа и ръководи британско-виетнамска експедиция там. Според изследователите, отделни участъци от Сон Дунг достигат приблизително 200 метра височина и 150 метра ширина. Общата дължина на изследваните проходи надхвърля 6,5 километра.

Именно заради огромния обем на главния си проход пещерата е вписана в Книгата на рекордите на Гинес като най-голямата в света. Според изследователи, най-големите ѝ камери лесно биха могли да поберат 50-етажен небостъргач.

В същото време, Сон Дунг не е най-дългата пещерна система в света – този рекорд принадлежи на американската Мамутска пещера. Виетнамската пещера държи титлата именно заради гигантските си размери.

Една от най-удивителните характеристики на Сон Дунг са огромните дупки в тавана, през които проникват слънчева светлина, дъждовна вода, растителни семена и дори животни.

В резултат на това в пещерата се е образувала истинска тропическа джунгла с високи дървета, палми, папрати и гъста растителност. Най-голямата такава зона се нарича Райска градина. По-голямата част от пещерата остава напълно тъмна, но около естествените отвори се е развила пълноценна екосистема.

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Друга особеност на Сон Дунг е гъстата мъгла, която често обгръща обширните му зали.

Учените обясняват, че топлият силно влажен въздух се смесва с по-хладни течения, причинявайки облаци и кондензация. Ето защо пещерата често е наричана място със собствено време. Изследователите обаче уточняват, че това не е отделна климатична система, а резултат от взаимодействието на подземна река, влажност и температура на въздуха.

Въпреки огромния си мащаб, Сон Дунг остава силно уязвима природна екосистема. Експертите смятат, че дори голям брой туристи биха могли да навредят на калцитните образувания, редките растения и микроорганизмите, които са се развивали тук в продължение на милиони години.

Пещерата Сон Дунг (което на виетнамски означава „планинска речна пещера“) е част от Национален парк Фонг Ня-Ке Банг и е включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Смята се, че този уникален обект е на възраст между два и пет милиона години.

Пещерата е отворена за туристи през 2013 г., но достъпът е строго регулиран, за да се запази деликатната ѝ екосистема. Разрешителни за посещение се продават чрез ексклузивни турове. Посетителите ще се нуждаят от екскурзоводи и специално оборудване.

Припомняме, че пещерата Оптимистична в Тернополска област е най-дългата гипсова пещера в света, с проучена дължина от 267 км. Тя е вписана в Книгата на рекордите на Гинес. Пещерата се състои от сложни лабиринти, може да се похвали с уникални кристални образувания, постоянна температура от 10°C и приблизително 20 подземни езера. Открита е през 1966 г. от спелеолози от Лвов.

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