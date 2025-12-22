Руснаците стискат със зъби и нокти: Москва отказва да напусне консулството в Гданск, откъдето Полша я изгони

Русия отказва да освободи сградата на консулството си в град Гданск, за което има решение на полските власти от ноември. Срокът руските служители да напуснат сградата е до полунощ на 23 декември. До момента обаче Гданск не може да си възвърне контрола над имота, тъй като Москва го смята за собственост на Руската федерация.

Заместник-кметът на Гданск Емилия Лодзинска съобщи, че руското посолство в писмо до кметството е заявило, че "административно-технически служител на посолството ще пребивава в помещенията на ул. "Стефана Баторего" № 13 и 15 в Гданск, където се намира сегашното руско консулство". Следователно полската страна "няма да може физически да поеме контрола върху тези помещения", съобщи RMF24.

Лодзинска отбелязва, че "според данните от поземления и ипотечния регистър, собственик и на двата имота е Държавната хазна". Твърденията на руската страна, че имотът им принадлежи, са неверни, посочва тя.

Според нея Гданск ще предприеме "предвидените от полската система правни мерки". Междувременно, според Министерството на външните работи, ако руската страна отхвърли предложената процедура за прехвърляне на този имот, ще трябва да се подаде искане до полската Главна прокуратура за завеждане на иск от името на Държавната хазна с искане за освобождаване на помещенията. След получаване на съдебно решение в полза на полската страна ще бъде образувано съдебно производство и имотът ще бъде иззет. Полският депутат Емил Ройек обяви, че след 23 декември имотът "ще загуби статута си на защитен от Виенската конвенция за консулските отношения". След това той заяви, че имотът може да се използва за нуждите на Държавната хазна, но само след като бъде взето съответно решение.

Снимка: iStock

След Втората световна война консулството е било окупирано от руски дипломати, обобщава RMF24. През 1951 г. Полската народна република и Съветският съюз подписват споразумение относно безплатното ползване на сградата. След разпадането на СССР имотът става собственост на Държавната хазна на Полша.

Но в продължение на десетилетия руснаците се отнасят със сградата като със собствена. През 2013 г. полското Министерство на външните работи издава заповед за събиране на наем за ползването на сградата. Руснаците обаче не само не плащат наема, но дори не отговарят на запитвания.

Гданск оценява дълга на Русия от наем в периода 2013-2023 г. на приблизително 5,5 милиона злоти, с лихва в размер на допълнителни 3 милиона злоти. Делото стига до съд, който осъжда Русия да плати близо 400 000 злоти за част от неплатените такси.

Припомняме, че други две руски консулства в Полша (в Познан и Краков) бяха затворени заради саботажи, за които Полша твърди, че са свързани с Русия.

