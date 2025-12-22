Не дипломацията, а силата на армиите: Мелони за най-ефективното средство срещу войните

Силата на армиите и тяхната надеждност са най-ефективните инструменти за водене на войни. Диалогът, дипломацията и добрите намерения със сигурност са полезни, но те трябва да се основават на солидни основи". Това заяви министър-председателят Джорджа Мелони по време на посещение в Съвместното оперативно командване, където участва във видеоконференция, за да отправи най-добри пожелания към италианските военни контингенти, разположени в международните театри на военни действия, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

„Тези солидни основи“, добави Мелони, обръщайки се към италианските военни контингенти, „са изградени от вас с вашата жертва, вашия опит, вашия професионализъм, вашата смелост. И ако успеем да възстановим мира, което очевидно е най-голямата ни цел в този момент, това ще бъде благодарение на вас".

България също поздрави военнослужещите си зад граница

Днес министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов поздравиха българските военнослужещи, участващи в мисии и операции извън страната. Традиционната видеоконферентна връзка с командирите на контингенти се проведе днес в Министерството на отбраната, съобщиха от военното министерство.

Всеки един от вас може да бъде горд, че е допринесъл за укрепването на националната и регионалната сигурност, за утвърждаването на авторитета на българската армия в рамките на ЕС и НАТО", каза министър Запрянов.