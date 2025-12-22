За държавна помощ: ЕК разследва чешки ядрен проект

Европейската комисия (ЕК) съобщи, че е започнала разследване с цел да прецени дали планът на чешкото правителство за подпомагане на строителството и експлоатацията на два ядрени енергоблока е в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ. През октомври Прага е представила схема за подкрепа на проекта за изграждане на два нови ядрени реактора в южната част на страната, в атомната електроцентрала „Дуковани“, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. Съгласно плана правителството ще отпусне нисколихвен заем в размер между 23 и 30 милиарда евро, предназначен за покриване на строителните разходи.

Освен това правителството предлага създаването на двупосочен договор за разлика в цената (Contract for Difference – CfD), който да гарантира минимална цена за произведената от централата електроенергия за период от 40 години.

Стабилни приходи за оператора

Снимка Getty Images

Този механизъм би осигурил стабилни приходи за оператора на централата — консорциума EDU II, в който държавата притежава 80-процентов дял.

Въпреки че помощта „улеснява развитието на икономическа дейност“, ЕК изразява опасения, че механизмът за гарантирана цена не е „напълно в съответствие“ с правилата на Европейския съюз за държавна помощ.

През юни Чешката република подписа договор на стойност 16 млрд. евро с южнокорейската компания KHNP за изграждането на двата ядрени реактора.

Строителството се планира да започне през 2029 година, като първият енергоблок се очаква да влезе в експлоатация през 2036 година.

Проектът представлява историческа инвестиция за централноевропейската държава с население от 10,9 милиона души, която постепенно се отказва от въглищата и вече е постигнала пълна независимост от руския петрол и природен газ.

