Частни ПВО вече пазят небето над Украйна

В Украйна вече успешно функционира частна система за противовъздушна отбрана. Това съобщи министърът на отбраната на страната Михайло Федоров. Частна компания в Харковска област вече е инсталирала собствена система за противовъздушна отбрана, с която е свалила няколко руски дрона. Същото правят още 13 предприятия, става ясно от публикацията на министъра в канала му в Telegram.

В някои от тези компании вече се изпълняват бойни задачи, други са в процес на обучение на екипите си.

Програмата действа под контрола на военните. В рамките й големите предприятия обучават свои служители и закупуват оборудване за противовъздушна отбрана за своя сметка, като например системи за електронно заглушаване и системи за противовъздушна отбрана. Тези ПВО защитават предимно самите предприятия от атаки. Те са интегрирани в единната система за командване и управление на украинските ВВС.

