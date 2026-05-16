Най-важните новини за деня, 16 май 2026 г.

Редакционният екип на Actualno.com ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 май 2026 г.

КОЙ ОЩЕ ГИ НАРИЧА "СЕВЕРНОМАКЕДОНСКИ ПАРТНЬОРИ": МУЦУНСКИ МАЙ ТРЯБВА ДА ПРИВИКА АМЕРИКАНСКИЯ ПОСЛАНИК

След като новият български външен министър Велислава Петрова-Чамова нарече властите в Северна Македония - северномакедонски партньори, македонският ѝ колега Тимчо Муцунски се обиди и дори привика посланика ни в Скопие заради думите на дипломат номер 1 на България. По тази логика следва Муцунски да привика още доста посланици, сред които и този на САЩ за същото.

„ЖЕРТВА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ВЕНДЕТА“: ОТСТРАНЕНАТА ЕВРОПРОКУРОРКА ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА СЪДИ БЪЛГАРИЯ В СТРАСБУРГ

Отстранената евпропрокурорка Теодора Георгиева е завела дело срещу България в Страсбург. Тя претендира, че са нарушени правото ѝ на свободно изразяване не мнение, правото на личен и семеен живот, както и правото ѝ на ефективни правни средства за защита. В жалбата се казва, че тя е жертва на прокурорски произвол, че срещу нея се води "инквизиционно производство", без да може да се защити, защото формално не е обвиняема, че прокуратурата провежда институционална вендета срещу нея заради разкритията ѝ.

РУСИЯ ХАРЧИ УДАРНО ЗА НОВИ ВОЙНИЦИ, БЮДЖЕТНИЯТ ДЕФИЦИТ Е ЧУДОВИЩЕН. РУСКИ ДРОНОВЕ УДАРИХА КОЛИ НА ООН (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руските регионални власти са увеличили повече от 2 пъти средните си месечни разходи за военни вербовчици и еднократни бонуси за набиране на нови руски войници, съобщава руската опозиционна медия "Важни истории". Разходите са скочили от 358 милиона рубли (около 4,92 милиона долара) през 2025 г. до 802 милиона рубли (около 11,02 милиона долара) през 2026 г. Регионалните разходи вероятно допълнително натоварват федералния бюджет, тъй като Москва редовно отпуска заеми на регионалните правителства и опрощава дългове, както направи на 14 май за Архангелска, Калужка, Липецкая, Оренбургска, Смоленска и Тулска области.

РАДЕВ ИМА ПЪЛНАТА ВЛАСТ: S&P ОЧАКВА РЕФОРМИ БЕЗ ОПРАВДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ И ПОДОБРИ ПЕРСПЕКТИВАТА НИ

Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s Global Ratings повиши перспективата за българския кредитен рейтинг на "положителна", след като досега беше "стабилна" и потвърди дългосрочния и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута - той остава "BBB+/A-2". Положителната перспектива отразява потенциала за повишаване на доходите и ускоряване на икономическия растеж в България, защото има подобрена политическа стабилност и надежда за реализация на планирани реформи, съответно очакване на гладко изплащането на пари от фондовете на ЕС.

ДЕМЕРДЖИЕВ: МВР ПРОВЕРЯВА ОТКЪДЕ ИДВАТ БОГАТСТВАТА НА ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ

МВР прави и ще прави всичко възможно, за да установи откъде идват огромните богатства на Делян Пеевски. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Нова телевизия. Той допълни, че информацията за пътуваните на депутата с частни самолети до Дубай, която е в МВР е проверено, но по-голяма част от данните са извън министерството.

ПУТИН ОЖЕСТОЧИ ПОЗИЦИЯТА СИ: ГЕНЕРАЛИТЕ ГО ЛЪЖАТ, А ТОЙ ПОГЛЕЖДА КЪМ ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА УКРАЙНА

Руските висши командири продължават да убеждават Владимир Путин, че войските им могат напълно да превземат Донбас до есента и че украинците едва се държат. А след като поеме контрол над Донбас, Путин не възнамерява да спре, както очевидно се заблуждават доста хора в Белия дом, а и европейски лидери - той ще отправи още искания за нови територии. Целта му е да получи поне цялата Левобережна Украйна (т.е. всички земи по източния бряг на река Днепър), а също така и Киев, и Одеса. А по-нататък да продължи към западните граници на Украйна.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 17 МАЙ 2026 Г. (НЕДЕЛЯ)

През нощта облачността над страната ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с гръмотевици. След полунощ от югозапад валежите в повечето райони временно ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад, в Североизточна България – от югоизток.

КЛИМАТЪТ Е НОВАТА ПАНДЕМИЯ: ПРИЗОВАХА СЗО ДА ОБЯВИ ГЛОБАЛНА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

Водещи международни експерти призоваха Световната здравна организация (СЗО) да обяви климатичната криза за глобална здравна извънредна ситуация, предаде The Guardian. Изявлението бе направено от независимата Паневропейска комисия по климат и здраве, свикана от СЗО. В своя доклад експертите заключиха, че мащабът на заплахата вече отговаря на критериите за „извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение“ (PHEIC). По-рано обозначението бе дадено преди обяваването на пандемията от COVID-19 и Mpox.

ТРАГЕДИЯ НА ВИТОША: МЕЧКА УБИ ТУРИСТ

Мъж загуби живота си след нападение от мечка. Трагичният инцидент е станал в местността "Офелиите" на Витоша. Според свидетели мъжът се опитал да се защити от хищника с пръчка, след като бил нападнат от животното. Подаден е сигнал на 112, на място са дошли линейка и полицейски екип.

КАЗУСЪТ ШИШМАН: ПОЗИЦИЯ НА ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА "СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ"

Вероятното събаряне на сгради и изграждането на нови на емблематичната за столичани ул. "Иван Шишман" създадоха напрежение сред жителите на района. От църковното настоятелство на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ изпратиха позиция по повод публикации за сградата на ул. „Цар Шишман“ 11, съобщиха от пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

ШАХ И МАТ НА ИРАНСКАТА ШАХМАТНА ДЪСКА

Трудно е да си спомним кога Съединените щати са претърпели пълно поражение в конфликт - толкова опустошително, че стратегическите щети не могат да бъдат нито поправени, нито игнорирани, пише The Atlantic.