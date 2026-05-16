Капитанът на Левски скочи на критиците и разкри дали ще остане на „Герена“

Капитанът на Левски Георги Костадинов скочи на критиците след победата на тима над ЦСКА в последното за сезона Вечно дерби. Опитният халф сподели, че по време на кампанията е чул доста негативни коментари за „сините“ и представянето им на терена, а те в никакъв случай не са били заслужени. Дефанзивният полузащитник допълни, че столичани са показали смирение и достойно поведение на терена и извен него, като това е най-важното.

Георги Костадинов също така разкри дали ще остане на стадион „Георги Аспарухов“ и през следващия сезон. Както е известно, договорът на халфа със „сините“ изтича на 30 юни, като все още няма яснота дали той ще го продължи или ще реши да сложи край на кариерата си.

„Левски показа смирение и достойно поведение"

„Изиграхме го с голямо настроение този мач, прекрасен завършек на сезона. Показахме класата си. Чух липса на уважение по време на сезона – с колко защитници сме играли и други изречения. Левски показа смирение, достойно поведение на терена и извън него, свършихме си работата по най-добрия начин, играхме за емблемата, за клуба, за нашето достойнство и чест“.

„Вижте, ако трябва да бъдем обективни и предния мач трябваше да спечелим с по-убедителен резултат. Аз съм горд от този отбор на Левски. Гледаме да завършим по най-добрия начин сезона. Отсега се готвим за следващия сезон. Ще е много трудно да задържим това ниво, а и да го надградим“.

„Ще има скоро, ще се вземе най-доброто решение за мен и клуба. Има страхотна еуфория, както виждате, това ме радва. Трибуните бяха пълни, това е най-големият барометър за отбора“, заяви Георги Костадинов.

