Чечения: Стрелба по полицейски участък, Кадиров се гаври с телата на убитите нападатели (ВИДЕО)

Чеченският лидер Рамзан Кадиров доведе 15-годишния си син на мястото на стрелбата, за да му покаже телата на убитите, да направи няколко видеа за TikTok и да си тръгне, осмиват от телевизията един от верните хора на диктатора Владимир Путин.

In #Chechnya, unknown assailants opened fire at a police station



Two attackers were killed.#Kadyrov brought his 15-year-old son to the scene of the shooting to show him the bodies of those killed, take a couple of TikToks and leave.



There is also a video of Kadyrov's butchers… pic.twitter.com/XkFZktXtJn