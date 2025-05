Черен дим над Ватикана: Нов неуспешен опит за избор на папа (ВИДЕО)

От комина на Сикстинската капела в обедните часове на 8 май излезе гъст черен дим, който сигнализира, че кардиналите, затворени вътре, не са успели да изберат нов папа и при второто гласуване на конклава. Снощи първото гласуване също не се увенча с успех и с пускане на бял дим. Тогава десетки хиляди хора се събраха на площад „Свети Петър“ във Ватикана, за да очакват знак. Общо 133 кардинали от 70 държави са призовани в Рим след смъртта на папа Франциск, за да изберат наследника му. Нужни са 89 гласа, за да има нов папа.

