"Черно море е нов фронт на ескалация, подкрепяме България: Урсула фон дер Лайен с остра реакция

Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българското крайбрежие. Това написа в социалната мрежа X председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след новите атаки с дронове по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
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Тя добави, че „те излагат на сериозна опасност живота на екипажите и застрашават сигурността в Черно море“. „Ние подкрепяме България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция“, .
Фон дер Лайен е категорична, че „виновните трябва да бъдат подведени под отговорност“.
The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine. This is unacceptable. I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea. We stand with Bulgaria and thank its rescuers for their swift response. Those responsible should be held accountable.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026