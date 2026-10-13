Кабинетът "Радев":

"Черно море е нов фронт на ескалация, подкрепяме България: Урсула фон дер Лайен с остра реакция

13 октомври 2026, 10:28 часа 1068 прочитания 3 коментара
Снимка: European Parliament
"Черно море е нов фронт на ескалация, подкрепяме България: Урсула фон дер Лайен с остра реакция

Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българското крайбрежие. Това написа в социалната мрежа X председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след новите атаки с дронове по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

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Тя добави, че „те излагат на сериозна опасност живота на екипажите и застрашават сигурността в Черно море“. „Ние подкрепяме България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция“, .

Фон дер Лайен е категорична, че „виновните трябва да бъдат подведени под отговорност“.

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Черно море Урсула фон дер Лайен ударени кораби Черно море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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