Членството на партията на Вучич в ЕНП е замразено

Европейската народна партия (ЕНП) реши да „стартира процес на проверка“ за асоциирано членство в Сръбската прогресивна партия (СПС) на Александър Вучич, обяви във вторник президентът на ЕНП Манфред Вебер, предаде македонската медия "Рацин". „ЕНП не си затваря очите за случващото се в Сърбия“, каза Вебер пред репортери в Страсбург. Партията на сръбския президент е асоцииран член на партийното семейство, тъй като Сърбия е страна кандидатка за ЕС. Асоциираните партии-членки имат тесни връзки и споделят ценности с дясноцентристката организация, но с ограничени права на глас.

След обидитите срещу евродепутатите

Това се случва след като Вучич обиди грозно няколко евродепутати и дори внуши, че те са причината за ескалацията на напрежението в Сърбия, заради присъствието им на протестите.

Припомняме, че Вучич директно внуши, че ЕС стои зад протестите и нарече представителите на Европейския парламент "европейски боклуци, които идват да унищожат нашата страна", като заплаши, че ще бъдат съдени. Още на сутринта евродепутатите напуснаха Сърбия. По-късно той призна, че не е трябвало да ги нарича измет, но заяви, че мисли много по-лоши неща за тях.

Междувременно еврокомисарят по разширяването Марта Кос осъди случилото се, като отбеляза, че това не може да донесе по-добър имидж на Сърбия в Европа. ОЩЕ: Вучич: Не трябваше да наричам евродепутатите измет, но мисля много по-лоши неща за тях