Ефектите от взрива на язовир "Каховка", който стана факт преди малко над 1 година и за който всички налични данни сочат, че са виновни руснаците, вече са видими: Как точно е взривен язовир "Каховка" - най-вероятната версия

85% от растителността в южната част на Херсонска област и Крим е изчезнала - има данни дори за по-висок процент. Този район беше считан за една от житниците на Украйна - Херсон е известен със своите дини. Взривът на язовира обаче вече го връща в състоянието, в което е бил преди съоръжението да бъде изградено - на полупустинна земя. Всичко това е видимо от данните, събрани от сателитите на НАСА Aqua и Terra: Взривен е Каховският язовир, Пригожин се подиграва на руските данни за 8 унищожени "Леопард" (ВИДЕО)

Само за няколко седмици след взрива Севернокримският канал пресъхва, въпреки опитите на руснаците да го пълнят от местни язовири - и това е видимо от сателитни снимки. Полуостровът разполага с 15 язовира за улавяне на дъждовна вода и снеготопене, с общ обем от около 250 милиона кубични метра. Половината от тях обаче са с капацитет под 10 милиона кубически метра и никога не са били предназначени да заменят водата в канала:

Още: На годишнината от взрива на ВЕЦ "Каховка": Прогноза кога най-рано ще бъде възстановена

Миналата зима (2023 - 2024 година) в Крим имаше изключително суха зима, само с 10-50% от нормалните валежи като цяло и само 17% от нормалните планински валежи.

Язовир "Каховка" пълнеше с вода 12 000 километра от канали, използвани главно за напояване. Преди той да бъде построен, регионът, за който даваше вода, получаваше годишно количество дъжд от 350 мм на квадратен метър, но нивото на изпарение е било 1000-1100 мм - сега ситуацията пак става същата. Т.нар. азиатска част на Крим, където са живели главно татари, си е била истинска пустиня - съветски учени са изчислили, че за да може да бъде отгледан 1 тон пшеница там, трябват 500 тона земя. При връщането на миналото сега има прогнози, че 500 000 души ще напуснат домовете си в бързо превръщащия се в полупустиня район: С взрива на язовир "Каховка" Херсонска област става пустиня, каналът за Крим пресъхва (ВИДЕО и СНИМКИ)

8/ Until the late 1940s, the Russians barely even bothered with the interior of Crimea, preferring to settle instead on the Mediterranean-to-subtropical coast. In contrast to "European" Crimea on the coast, "Asiatic" inland Crimea was desperately poor and neglected.