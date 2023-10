Тръгваме към Одеса, губим Мелитопол: Руски прочит на опорките на Путин от "Валдай" (ВИДЕО)

В рамките на тези откровени глупости (на 24.02.2022 година руската армия нахлу в Украйна по заповед на Путин), руският диктатор заговори как Одеса била руски град, малко и еврейски. Точно на база тези думи руският телеграм канал "Кремлевская табакерка" пусна дълга публикация със заглавие "Путин зарадва военните, ще има мобилизация". В публикацията са цитирани неназовани източници от руския генщаб и от руското военно министерство и как щом Путин говори за Одеса така, значи руската армия ще се бори да го превземе. А щом ще е така, ще има още мобилизация – 300 000 войници до края на есента или в краен случай до Нова година и още от 300 000 до 600 000 за следващата година-година и половина. В този ред на мисли, руският военен министър Сергей Шойгу обяви, че са създадени 9 тренировъчни полка и от думите му може да се извади заключение, че през тях минават руските добоволци, записали се да се бият в Украйна, което предполага по-систематична подготовка. Отделно, може в даден момент самите полкове да бъдат директно пратени в Украйна.

Друга интересна публикация касае директно военните действия в Украйна – Путин изрично наредил да няма "нито крачка отстъпление". Съответно, командващият руския генщаб генерал Валерий Герасимов почнал да се притеснява, че "два месеца ще се бием да защитим Токмак и ще загубим Мелитопол за седмица". Още от септември, "Кремлевская табакерка" упорито говори, че Герасимов мисли да отстъпи от сегашната фронтова линия в Украйна и да пази директно важните големи градове Мелитопол и Бердянск – признаци за такова нещо на фронта дотук изобщо не се забелязват: Руски страх за нов жест на добра воля: Готви ли се руско отстъпление в Южна Украйна? (ВИДЕО)

На този фон, в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръщат внимание на друг руски военен блогър и думите му, че все по-често руските командири на терен отстъпват от невъзможни за защита позиции към други, които са предварително подготвени и след това се правят контраатаки срещу украинците – т.нар. еластична отбрана. Това обаче противоречало често на заповедите от централното командване, които довеждали до самоубийствени контраатаки при загуба на каквато и да е позиция.

A GMLRS hit on a Russian 2S3 Akatsiya and a KAMAZ truck with ammunition for it. pic.twitter.com/pWauDHPfaG

В западната част на Запорожието продължават боевете на юг от Работино (10 км южно от Орехов, по направлението към Токмак и Бердянск), по линията Новопокроповка – Върбово (13 – 18 километра юг-югоизток от Орехов) и Копани (11 километра югозападно от Орехов). Говорителят на Таврийското направление на украинската армия полковник Олександър Щупун твърди, че има напредък на юг от Работино, а руските военни блогъри масово говорят за продължаващ украински натиск, удържан като цяло от руските сили, с малки изключения на пробиви по единични позиции. За сметка на това на границата между Запорожка и Донецка област, по направлението Велика Новоселка – Бердянск руските военни блогъри по-смело казват, че руснаците успяват да си върнат инициативата, специално при Приютно (15 километра югозападно от Велика Новоселка).

При Бахмут украинският генщаб твърди, че има украински успех източно от Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут), без да се дават повече подробности. Още вчера руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) призна за украински напредък на позиции при жп линията, минаваща източно от Клещеевка – Андреевка и Курдюмовка (6-12 километра юг-югозапад от Бахмут). Днес вече Пегов говори за руски контраатаки по тази линия на боеве, без да уточнява резултата им. Друг известен руски военен телеграм канал "Рибар" също съобщава за боеве по протежението на жп линията.

В Луганска област, в направлението към Купянск и по линията Сватово – Кремена има засилване на интензивността на руските атаки – това потвърди говорителят на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш. Основна цел на руснаците сега е Макеевка, на 22 километра северозападно от Кремена. Засега няма видими големи промени на позиции, а в сводката на украинския генщаб изрично е посочено, че към Купянск пак няма руски атаки. Има обаче много обстрели, а руски военни блогъри говорят за "позиционни боеве": Русия изби 10% от жителите на украинско село, дошли на помен (ВИДЕО)

Battalion "Donbas" within the 15th Regiment of the National Guard hit a Russian tank after which the crew abandoned ship and ran away. Area looks like Kreminna forest. pic.twitter.com/xMzvGNJdDc