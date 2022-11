Цивилизация: В Херсон пак отвори знаков украински супермаркет (ВИДЕО)

Веригата има най-много магазини в Украйна. Нейният съсобственик Генадий Буткевич е в санкционния списък на Руската федерация, като през 2015 година т.нар. ДНР и ЛНР вземат всички магазини на ATB (152 магазина) на територията, контролирана от проруските сепаратисти, под претекст "национализация".

Видео от отварянето на магазина беше публикувано от съветника на украинското МВР Антон Герашченко. Според Герашченко заради проблемите с тока в магазина е отворена е станция за зареждане на мобилни устройства.

Припомняме, че само преди два дни стана ясно, че Германия дарява над 2400 портативни генератора за производство на ток.

First ATB supermarket reopens in Kherson after 8 months of occupation.



Since the city is mostly without electricity, the store also opened a charging station. pic.twitter.com/60wUynZsAq