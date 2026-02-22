Песков заплаши Естония с ядрено оръжие (ВИДЕО)

Прессекретарят на руския диктатор Владимир Путин - Дмитрий Песков заяви, че Русия ще насочи ядрени оръжия към Естония, ако те бъдат разположени в страната, предаде ASTRA. Реакцията на Кремъл идва във връзка с изявлението на естонския външен министър Маргус Цахна, който разреши разполагането на ядрени оръжия в страната в случай на съответно решение от НАТО.

"Естония е много близо до нас. Ние не заплашваме Естония, както и всички други европейски страни, но ако има ядрени оръжия, насочени към нас на територията на Естония, тогава нашите ядрени оръжия ще бъдат насочени към територията на Естония. И Естония трябва ясно да разбере това", каза Песков в разговор с Павел Зарубин, кореспондент на телевизионния канал Русия.

Готовността на Естония

Естония не притежава собствени ядрени оръжия, но наскоро естонският външен министър Цахна обяви, че страната му е готова да приеме ядрени оръжия на съюзниците от НАТО на своя територия, ако е необходимо.

„Не сме против разполагането на ядрени оръжия на наша територия. Нямаме доктрина, която би изключила това, ако НАТО сметне за необходимо, в съответствие с нашите отбранителни планове, да разположи например ядрени оръжия на наша територия“, каза той.

По-рано изданието Bloomberg съобщи, че европейските страни обсъждат създаването на собствена система за ядрена отбрана за първи път от края на Студената война, тъй като Съединените щати вече не са надежден военен партньор.