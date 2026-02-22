Лайфстайл:

Френският външен министър: Досието на Путин е оглушителен и унизителен провал

22 февруари 2026, 15:55 часа 224 прочитания 0 коментара
Досието на руския диктатор Владимир Путин е "оглушителен и унизителен провал", смята френският външен министър Жан-Ноел Баро в неделната програма на France Inter, Franceinfo и Le Monde. „Украинската армия, с жест на невероятен размах и смелост, освободи 300 квадратни километра", коментира още Баро. Думите му дойдоха след като като украинският президент Володимир Зеленски обяви в петък, че войските му току-що са си отвоювали 300 квадратни километра от руснаците по време на продължаващите контраофанзиви на юг.

"Нека осъзнаем, че след четири години постиженията на Владимир Путин са фрапантен и унизителен провал“ , заяви още френският външен министър.

Жертвите на Русия във войната

"Русия е понесла над милион жертви в тази война, повече от всички съветски и руски загуби взети заедно от 1945 г. насам “, посочи Жан-Ноел Баро. „А днес 1000 руски войници биват убивани всеки ден на фронтовата линия за микроскопични печалби", каза той. 

Рецесията в Русия

Френският дипломат номер 1 коментира и икономическата ситуация в Русия. „Русия навлиза в рецесия, руската хазна е празна, бензинът се ограничава в много руски региони, а сега телекомуникациите, комуникациите и приложенията са блокирани “, продължи той, визирайки услугите за съобщения WhatsApp и Telegram. ОЩЕ: Зеленски: Болезнено е, че Тръмп се отнася с Путин по-добре, отколкото той заслужава (ВИДЕО)

Деница Китанова
