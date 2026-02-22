Унизителният прякор на принц Андрю, използван от охраната му: Спомен с ВИДЕО

В телевизионно интервю бивш бодигард разкри прякора (позивната), използван някога за Андрю Уиндзор, докато още беше британски принц. Прякорът е доста унизителен - "П*чката".
В същото време принц Андрю е имал официално кодово име за комуникация с двореца. Когато е планирал да пристигне, е звънял предварително и е използвал позивния "Purple-41". Само че в ежедневието и сред охраната му, когато тя е говорела за него, по-популярен е бил нецензурният прякор.
A former bodyguard revealed the nickname once used for ex-Prince Andrew— NEXTA (@nexta_tv) February 22, 2026
In informal circles, the younger brother of the British king was reportedly called “The Cunt.”
At the same time, Prince Andrew had an official code name for communication with the palace. When he was… pic.twitter.com/x9r20XgNAw
Всъщност новината за прякора не е новост - интервюто е архивно, обаче отново стана актуално след ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. А той беше арестуван заради досиетата "Епстийн" - засега експринцът е вече извън ареста, но със сигурност му предстоят трудни време с британското правосъдие.
