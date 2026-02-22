Спорт:

Унизителният прякор на принц Андрю, използван от охраната му: Спомен с ВИДЕО

В телевизионно интервю бивш бодигард разкри прякора (позивната), използван някога за Андрю Уиндзор, докато още беше британски принц. Прякорът е доста унизителен - "П*чката".

В същото време принц Андрю е имал официално кодово име за комуникация с двореца. Когато е планирал да пристигне, е звънял предварително и е използвал позивния "Purple-41". Само че в ежедневието и сред охраната му, когато тя е говорела за него, по-популярен е бил нецензурният прякор.

Всъщност новината за прякора не е новост - интервюто е архивно, обаче отново стана актуално след ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. А той беше арестуван заради досиетата "Епстийн" - засега експринцът е вече извън ареста, но със сигурност му предстоят трудни време с британското правосъдие.

