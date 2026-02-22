Тръмп прати болничен кораб, Гренландия: "Не благодаря"

След като американският президент Доналд Тръмп написа в Truth Social, че ще изпрати кораб, пълен с медицински консумативи в Гренландия, твърдейки, че „много хора“ на острова са болни и „не се полагат грижи за тях“, се оказа, че страната не иска тази помощ. Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен помоли президента на САЩ Доналд Тръмп да разговаря с него, вместо да прави „случайни изблици в социалните мрежи“, предаде BBC.

"Не, благодаря", каза още премиерът на Гренландия и уточни, че страната му предоставя безплатно здравеопазване за всички граждани.

Не е ясно обаче кога корабът ще пристигне или какво е наложило решението.

Какво може да е довело до изпращане на кораба?

Идеята на Тръмп дойде скоро след като Съвместното арктическо командване на Дания съобщи, че е евакуирало член на екипажа, нуждаещ се от спешна медицинска помощ, от американска подводница близо до Нуук. Не е ясно дали публикацията на Тръмп е свързана с инцидента.

Тръмп копнее за острова

Тръмп отдавна копнее за огромния арктически остров, но през януари призна, че няма да го завземе със сила, след като преди това отказа да изключи възможността за това.

Скоро след това той обяви „рамка за бъдеща сделка“ около САЩ и Гренландия, след като Дания и съюзниците от НАТО ясно заявиха, че няма да се поддадат на призивите му да се откажат от суверенитета си. ОЩЕ: Датският крал Фредерик кацна в Гренландия за подкрепа (СНИМКИ)