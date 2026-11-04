Златен шанс за Никола Цолов? Големият му съперник може да се откаже от титлата във Формула 2

Битката за титлата във Формула 2 продължава при оставащи два кръга до края на сезона. Българският пилот Никола Цолов водеше през голяма част от годината, но сдаде лидерството си в Азербайджан и в момента изостава със седем точки от Рафаел Камара. Междувременно двамата водеха битка за промоция във Формула 1. Цолов е вариант за заместник на Лиам Лоусън в Рейсинг Булс през 2027 година. През последните месеци обаче новозеландецът се представя много силно и би било несправедливо да остане без място.

Назначението на Камара може да открие златен шанс пред Никола Цолов

Камара няма такива проблеми, тъй като Хаас вече го обяви за заместник на Естебан Окон за 2027 година. Нещо повече. Младият пилот на Ферари ще се качи в болида пет състезания по-рано от първоначалния план. Той ще направи официалния си състезателен дебют във Формула 1 по врема на Гран При на Бразилия този уикенд. Все още не е ясно дали той ще кара във всички оставащи пет състезания до края на тазгодишната кампания.

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Според опитния журналист Адам Купър е малко вероятно Камара да се завърне в подготвителната серия след дебюта си във Формула 1 на Гран при на Бразилия тази седмица. Той съобщи: "Чух, че Рафаел Камара е малко вероятно да се завърне във Формула 2 за състезанията в края на сезона, за да защити лидерската си позиция."

Шефът на отбора на Хаас Аяо Комацу сподели изявление в сряда, в което потвърди, че Окон няма да се върне в отбора след внезапното си напускане в средата на уикенда на Гран при на Мексико. Той обясни, че това решение не е било взето лесно, като отказа да разкрие причината и разговора, който е провел с 30-годишния пилот в Мексико миналата седмица. Очакват се подробности за това кой ще кара до Оливър Беърман до края на сезона. Ако Камара не се върне за последните две състезания от Формула 2, то би открил златен шанс на Никола Цолов да спечели титлата.

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