Левски - Ягелония: Кога и къде да гледаме домакинството на "сините" в Лига Европа

Българският шампион Левски продължава европейското си приключение с домакински двубой от четвъртия кръг на Лига Европа срещу полския Ягелония. Преди две седмици "сините" записаха първата си победа във втория по сила европейски турнир, след като се наложиха с 2:0 като гост на Виктория Пилзен. Преди това тимът на Хулио Веласкес записа загуба с 0:1 от РБ Залцбург и равенство 1:1 с НЕК Ниймеген. Тимът на Хулио Веласкес влиза в този сблъсък, след като през уикенда постигна минимален успех с 1:0 Дунав Русе в първенството.

Левски - Ягелония: Дата и начален час на мача от Лига Европа

От другата страна, Ягелония записа победа и две равенства в първите си три мача от Лига Европа. На старта на турнира тимът отстъпи с 1:2 пред гръцкия Олимпиакос. След това поляците се справиха с Арарат-Армения и записаха успех с 3:1, а в последния си двубой допуснаха поражение с 0:3 от Андерлехт. Това им отрежда 27-а позиция във временното класиране с актив от три точки.

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Кога ще се изиграе срещата на "Васил Левски"?

Срещата между Левски и Ягелония се очертава да бъде много интересна. Тя ще се изиграе в четвъртък, 5 ноември, на Националния стадион "Васил Левски" в София. Началният час на срещата е 19:45 българско време. УЕФА назначи елитния албански арбитър Енеа Йорджи за главен съдия на срещата от четвъртия кръг на груповата фаза на Лига Европа.

По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония?

Срещата между "сините" и полския тим ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя на живо, е MAX Sport 3. Така българските привърженици ще могат да проследят представянето на родния шампион и опита му да постигне втора поредна победа в Лига Европа през този сезон. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да разберете развоя му след края на спортната секция на Actualno.com.