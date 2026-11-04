Посочиха слабото място на българския шампион Левски преди поредната битка в Лига Европа

Българският шампион Левски е готов за следващото се предизвикателство в Европа. "Сините" ще посрещнат полския Ягелония в мач от четвъртия кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата на Националния стадион "Васил Левски" ще се изиграе в четвъртък, 5 ноември, от 19:45 часа българско време. Преди това отборът на Хулио Веласкес записа победа над Виктория Пилзен, равенство с НЕК Ниймеген и загуба от РБ Залцбург.

Треньорът на Ягелония има план как да спре Левски

В навечерието на двубоя треньорът на Ягелония Адриан Семенец посочи слабото място в играта на Левски. Според него "сините" практикуват изразен атакуващ стил, но не се чувстват добре в близост до собствената си врата, когато трябва да се защитават. По време на официалната си пресконференция преди мача Семенец бе категоричен, че неговият тим ще търси победата на Националния стадион "Васил Левски". Ягелония има три точки след първите три мача в Лига Европа и заема 27-мо място в класирането.

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"Разбира се, че сме тук, за да търсим победата. Искаме да използваме опита, който натрупахме в Европа през последните години", каза Семенец на пресконференцията преди мача. "Левски има изразен стил на игра и обича да атакува, но не се чувства добре, когато трябва да се брани и играчите са в близост пред собствената си врата. Ще трябва да намерим начин, по който да се противопоставим."

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