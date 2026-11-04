Човек от екипа на Карлос Насар: Имаше немалко здравословни проблеми, рядко се прибираше вкъщи

Един от най-близките хора до Карлос Насар - неговият мениджър Николай Жейнов, даде ексклузивно интервю пред Sportal.bg. след четвъртата световна титла на българския феномен. Родният щангист триумфира на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай, като постави три нови рекорда в категория до 95 килограма - 185 кг в изхвърлянето, 230 кг в изтласкването и 415 кг в двубоя.

Мениджърът на Карлос Насар: Това е извън рамките на нормалната човешка физика

Жейнов не скри радостта от поредния успех на Насар и призна за трудностите, през които е преминал щангистът през последните месеци: "Нямаме думи от радост всички тук. Карлос преживя доста неща в последния месец и това което направи днес е просто феноменално. Имаше немалко здравословни проблеми в последно време и въпреки това да покаже тези резултати е извън рамките на нормалната човешка физика. Много хора смятаха, че Карлос не е добре подготвен, но той показа на всички, че това изобщо не е така. Аз бях близо до него в последните месеци и мога да ви кажа, че тренировките, на които се подложи бяха изключителни. В продължение на месец той не излезе от залата и дори рядко се е прибирал до вкъщи."

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"Ще има още повече интерес към Насар от други страни"

Въпреки че си бе осигурил златото с опит на 220 килограма в изтласкването, Насар реши да пробва и 230 кг и успя. Жейнов призна, че това негово решение е изненадало дори хората от екипа му: "Всички бяхме изненадани, че реши да рискува с опит на 230 килограма при положение, че вече си беше осигурил титлата. Карлос обаче затова е от такава класа, защото искаше да покаже за пореден път кой е и да демонстрира надмощието си в спортен план над останалите. Световните рекорди са едно голямо постижение, което може само да радва цяла България. Карлос и сега има множество предложения да се състезава за други страни, а след днешната демонстрация на класата на подиума сигурно, ще има още повече интерес, но той прави всичко, за да зарадва нашия народ."

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