Маскирани имиграционни служители задържаха двама души на летището в Сиатъл, стресирайки пътниците и служителите и забавяйки полета за Лос Анджелис, предаде Associated Press. Видео от инцидента показва как служители на реда завличат на земята поне един човек на международното летище Сиатъл-Такома, докато жена крещи, че дъщеря ѝ е отведена, а тя има разрешение за работа.
По време на конфронтацията друг пътник „залял с горещо кафе служителите“, се казва в изявление на ICE.
"Жената, София Ернандес Мехия, е била убедена, че е в САЩ нелегално от Мексико и че е пресрочила визата си, съобщи ICE. Тя може да бъде обвинена в нападение над федерален служител.
В изявление Службата за имиграция и митнически контрол заяви, че нейните служители са провели целенасочена операция за арест на Рикардо Ларондо Мендоса, имигрант от Мексико, който „е пресрочил визата си в нарушение на законите на страната ни“.
Masked immigration officers arrested two passengers on a crowded airport jet bridge in Seattle as people were boarding Saturday, federal officials said, causing what Alaska Airlines called a “distressing” scene for passengers and employees. Videos of the incident showed officers dragging away at least one person at Seattle-Tacoma International Airport as a woman screamed that her daughter was being taken and she has a work permit. In a statement provided to CBS News Saturday evening, a spokesperson for the Department of Homeland Security said that ICE officers “conducted a targeted enforcement operation” on a Mexican national identified as Ricardo Larrondo Mendoza who had “overstayed his visa.”— CBS News (@CBSNews) November 22, 2026
Забавянето на полета
Онлайн данните за полетите показват, че полет 1306 от Аляска, който е трябвало да излети в 8:10 ч. сутринта, е закъснял.
Авиокомпанията „Аляска Еърлайнс“ заяви, че служителите на ICE не са уведомили предварително за действията по прилагане на закона, които са се случили по време на натоварен уикенд преди Деня на благодарността.
„Разтревожени сме от действията на правоохранителните органи тази сутрин по време на качването на полет 1306 на Аляска“, заяви авиокомпанията. ОЩЕ: Стрелба по време на акция на ICE в Ню Йорк: Мъж е ранен в кола с 5-годишно дете (ВИДЕО)