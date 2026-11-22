Бившият началник на италианската полиция Джани Де Дженаро, разследван за предполагаеми опити да възпрепятства ново разследване на убийството през 1992 г. на висш магистрат за борба с мафията, се е самоубил, съобщи в събота служител, запознат със случая, предаде "Ройтерс". Това се случва след като преди по-малко от седмица прокурорите в Калтанисета, Сицилия, поискаха да го поставят под домашен арест като част от разследване на предполагаеми опити за възпрепятстване на разследването на автомобилен атентат в Палермо през 1992 г., при който загина магистратът Паоло Борселино, борец с мафията, и петима полицейски ескорти. Съдия отхвърли искането, но прокурорите обжалваха и решението се очакваше през следващите седмици.

Разследването на убийството на Борселино остава една от най-спорните глави в новата италианска история. ОЩЕ: Мъж се самовзриви в центъра на Загреб: Има ли пострадали? (СНИМКА)

Той е бил разтърсен

Новината за разследването е шокирала мнозина в Италия, включително и самия Де Дженаро, според хора, близки до него. Той е отричал да е извършил нещо нередно.

„Той беше дълбоко разтърсен“, каза пред вестник „La Repubblica“ неговият адвокат Франческо Берторота, който е разговарял с него през седмицата.

„Звучеше ми разстроен, след като трябваше да се защитава от обвинения, които смяташе за несправедливи и клеветнически.“ Де Дженаро е бил намерен мъртъв в селската си къща в Тоскана, след като роднини са вдигнали тревога, защото не са успели да се свържат с него, според съобщения в италианските медии.

Прокурорите в Гросето, тосканската провинция, където се намира вилата на Де Дженаро, започнаха разследване за предполагаемо подбуждане към самоубийство, съобщи информационната агенция ANSA.

По-късно ANSA съобщи, че следователите са открили бележки, адресирани до членове на семейството, за които се смята, че са прощални послания, заедно с други документи.

Един от най-влиятелните полицейски началници в историята на Италия

Де Дженаро, на 78 години, е бил началник на националната полиция от 2000 до 2007 г. Един от най-влиятелните служители по сигурността в Италия, той е играл ключова роля в борбата с организираната престъпност, особено в кампанията срещу сицилианската мафия Коза Ностра през 80-те и 90-те години на миналия век. ОЩЕ: Версията за самоубийство издиша: Нови данни за смъртта на Джефри Епстийн