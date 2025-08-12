“Дайте шанс на мира“: Орбан за срещата Путин - Тръмп в Аляска

„Дайте шанс на мира!“, заяви днес премиерът на Унгария Виктор Орбан в публикация в социалната мрежа „Фейсбук“, в която обяснява причините за решението си да не подкрепи декларацията на Европейския съвет преди предстоящата среща на върха в Аляска между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА. “Само четири дни преди историческата среща между Тръмп и Путин... Европейският съвет се опита да приеме декларация от името на всички държавни и правителствени ръководители на ЕС.

Преди европейският либерален мейнстрийм отново да започне да скандира “марионетка на Путин“, бих искал да обясня защо не мога да подкрепя този документ от името на Унгария“, написа Орбан.

Наставления от резервната скамейка

Той подчерта, че декларацията „се опитва да постави условия за среща, на която лидерите на ЕС дори не са поканени“.

“Достатъчно тъжно е, че ЕС е бил изключен. Единственото по-лошо нещо би било да даваме наставления от резервната скамейка“, допълни унгарският премиер.

По думите му единственото разумно действие от страна на европейските лидери би било да се организира среща между ЕС и Русия, по подобие на предстоящата среща на върха между САЩ и Русия.

“Дайте шанс на мира!“, завършва Орбан.

